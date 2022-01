Le personnage des Gardiens de la Galaxie 3 de Chukwudi Iwuji est extrêmement puissant et complexe

L’acteur Chukwudi Iwuji a encore taquiné son rôle extrêmement mystérieux mais apparemment crucial dans la prochaine sortie du MCU Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. S’adressant à The Hollywood Reporter au sujet de son adhésion à la franchise Marvel, Iwuji a continué à jouer les choses timidement en ce qui concerne l’identité de son personnage, mais a offert quelques indices, notamment qu’ils sont « extrêmement puissants ».

« Puissant. (Rires.) Extrêmement puissant. Complexe. James et moi en parlions, mais il est certainement l’un des personnages, sinon le plus complexe, que nous ayons vu dans le foutu univers Marvel. Il est donc profondément complexe et profondément puissant, et j’espère intriguer. J’espère que j’apporterai ça. (Rires.) »

Il y a eu beaucoup de spéculations sur le personnage que le réalisateur James Gunn a choisi pour Chukwudi Iwuji. Beaucoup ont suggéré The Silver Surfer, Beta Ray Bill et The High Evolutionary, qui cochaient tous les cases étiquetées puissantes et complexes. L’argent intelligent serait mieux placé sur ce dernier, avec The High Evolutionary s’inscrivant dans le monde du gardiens de la Galaxie avec facilité.

Créé par les légendes de Marvel Comics Stan Lee et Jack Kirby en 1966, The High Evolutionary a fait évoluer son intelligence jusqu’à la limite supérieure du potentiel humain, correspondant même à celle des entités cosmiques, et a des liens avec Rocket Raccoon, membre des Gardiens de la Galaxie. Considérant que James Gunn a déclaré que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 se concentrera sur le passé de Rocket, l’ajout de The High Evolutionary devient progressivement de plus en plus probable.





Bien que nous ne sachions toujours pas dans qui il jouera Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Iwuji a révélé ce qu’il ressentait lorsque le réalisateur James Gunn lui a demandé de rejoindre la franchise dans un rôle aussi important. « Il a dit: » Non, en fait, je veux que tu sois [Iwuji omits character] dans Les Gardiens de la Galaxie 3″, ce que je ne peux pas dire, malheureusement, parce que je ne peux pas dire le personnage », a déclaré l’acteur. « Alors c’est comme ça que ça s’est passé. Je suis littéralement passé de la danse sur la scène sonore à James en disant: « Viens ici, je veux que tu sois dans Les Gardiens de la Galaxie 3. » Il a en fait commencé par dire: « Je ne sais pas quel est votre emploi du temps, mais j’aimerais que vous soyez dans Les Gardiens de la Galaxie 3. » Et je me souviens que c’était l’un des rares moments authentiques de ma vie où j’étais sans voix.





Avec Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Sylvester Stallone, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 mettra en vedette un autre nouveau personnage extrêmement puissant et complexe en dehors du personnage de Chukwudi Iwuji, Will Poulter devant rejoindre l’ensemble en tant qu’Adam Warlock.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir aux États-Unis le 5 mai 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Chukwudi Iwuji peut actuellement être vu sur HBO Max dans la série DC, Pacificateur, aux côtés de John Cena.





