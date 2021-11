Le personnage d’Encanto qui existait apparemment

Charme est la dernière première de Disney et selon les critiques, il est à la hauteur de son titre : il a un taux d’approbation de 93% en Tomates pourries Et, pour beaucoup, c’est la meilleure sortie du studio ces dernières années. Le film est complètement traversé par la culture colombienne et se déroule au milieu de la jungle de ce pays. Il vit une famille avec différents pouvoirs magiques qui est en charge du bien-être de la ville.

Mirabel Madrigal est le protagoniste de l’histoire et l’un des membres de la famille Madrigal. Alors que ses proches ont des pouvoirs tels que la super force, l’ouïe extrême ou peuvent même parler aux animaux, elle est la seule à ne pas avoir eu la chance d’avoir un cadeau. Le film soutient son message dans l’identité du peuple et le besoin de comprendre que nous sommes plus que nos capacités et, apparemment, il a un personnage inspiré de la vie réelle.

Camilo Madrigal, qui a reçu le pouvoir de se transformer en n’importe qui et passe tout le film à changer de forme pour faire une farce aux membres de sa famille, était basé sur une personne réelle. Donc, il a été révélé au milieu Le Quindiano, où ils ont parlé avec la personne qui a inspiré ce personnage de Charme. Il s’agit de Camilo Garcia Escobar, qui faisait partie du processus de pré-production de cette histoire.

En 2018, Garcia Escobar servi de guide aux membres du film qui ont commencé à enquêter pour le développement de Charme. Camilo est un biologiste et guide touristique qui a défini l’expérience de travailler avec Disney Quoi « formidable » pour la possibilité de montrer « Comme la Colombie est fascinante ». Le sud-américain a collaboré avec des musiciens, des historiens, des anthropologues, des danseurs et des artistes du pays pour aider à cette production.

Le jour où Disney lui a dit qu’ils l’honoreraient

Au Le Quindiano, Garcia Escobar Il a dit qu’après son travail avec Disney, a reçu un appel très spécial. « C’était très excitant de recevoir une communication du réalisateur du film me disant qu’ils avaient décidé d’appeler Camilo à l’un des personnages de l’histoire « , a-t-il souligné. Dans ce contexte, il a affirmé : « Je suis très fier de mon pays ! Le parcourir m’a permis de reconnaître le beau, le riche, l’inégalable en termes de biodiversité et de ressources naturelles, le nombre énorme de belles personnes et de belles familles « .

