Le personnage de Virgin River qui pourrait avoir un spin-off

Les rôles d’Alexandra Breckenridge et de Martin Henderson ont conquis les abonnés Netflix. C’est le second rôle que mérite leur série dérivée au-delà de l’histoire de Mel et Jack !

©NetflixAlexandra Breckenridge et Martin Henderson jouent dans Virgin River.

Depuis que Rivière Vierge a présenté sa quatrième saison le Netflixles abonnés de la plateforme de streaming n’ont pas tardé à la positionner comme l’une des séries les plus regardées de la semaine dernière, dépassant même des phénomènes tels que choses étranges Soit Resident Evil. Et c’est que cette pure romance fiction a su trouver les assaisonnements parfaits pour devenir un show digne d’un marathon. Mais… Comment cette histoire va-t-elle continuer ?

La série mettant en vedette Alexandra Breckenridge et Martin Henderson suivant Mel Monroe, une infirmière et sage-femme qui vit à Los Angeles mais qui décide de donner une nouvelle direction à sa vie en repartant de zéro dans une petite ville appelée Virgin River. Bien qu’au début elle pense qu’elle a fait une erreur, finalement son attirance pour Jack Sheridan-le propriétaire de l’unique bar – lui permet d’y trouver sa nouvelle maison.

Les rôles principaux de la production Netflix étaient suffisamment captivants pour se renouveler Un endroit pour rêver encore et encore. En fait, la continuité de la série est assurée : tIl y aura un cinquième opus sur la plateforme de streaming l’année prochaine. Cependant, la bande a un nombre intéressant de personnages secondaires qui pourraient parfaitement fonctionner comme protagonistes d’un retombées.

Rien n’a été officiellement confirmé par l’équipe de production derrière Rivière Vierge. Mais si on s’autorise à rêver, il y a clairement un personnage qui serait parfait pour diriger une série dérivée. Nous ne donnerons pas de spoilers pour la saison quatre, mais nous donnerons des spoilers pour la saison trois ci-dessous ! Dans le dernier épisode, un personnage était absent faisant la différence : Espérons McCrea. Le papier entre les mains de Annette O’Toole C’était sympa depuis le début mais tout a été mis sur pause quand la pandémie est venue ruiner les plans.

C’est que la troisième partie a été tournée au milieu de l’épidémie de COVID-19 et l’actrice n’a pas pu se rendre sur le plateau de tournage. En ce sens, il n’a fait que quelques apparitions via des appels vidéo, s’excusant par un voyage en famille puis par un accident de voiture qui a effrayé les habitants de Virgin River mais, surtout, son fidèle compagnon : « Doc ». Nul doute que ce couple a une alchimie qui traverse l’écran.

Le maire a eu une relation pendant des années avec Vernon Mullinsle personnage joué par Tim Matheson. Bien qu’au début cela n’ait été que suggéré par certains commentaires, au fur et à mesure des épisodes, le public a pu découvrir qu’ils étaient mariés depuis longtemps et qu’ils étaient prêts à reprendre leur lien. Quelle était votre relation avant l’arrivée de Mel ? Comment avez-vous vécu votre rupture ? Comment sont-ils devenus les deux personnes les plus pertinentes de Virgin River ? Toutes ces questions pourraient être expliquées dans un retombées qui fonctionne comme préquelle et qui détaille tout sur cet adorable duo qui conquiert les abonnés Netflix.

