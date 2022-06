Le personnage de Stranger Things que Netflix a complètement supprimé dans la quatrième saison

in

La quatrième saison de la série mettant en vedette Millie Bobby Brown a présenté les sept premiers épisodes vendredi dernier. En juillet, il lancera les deux autres.

©NetflixStranger Things reviendra le 1er juillet.

Après avoir attendu près de trois ans, les fans de choses étranges pu profiter des nouveaux épisodes de la série créée par les frères duffer. Le troisième volet avait été vu en juillet 2019 puis, après le déclenchement de la pandémie due au coronavirus, le tournage a été retardé alors Millie Bobby Brown et tous ses camarades ont mis tellement de temps à tourner plus de chapitres, qu’ils ont pu les voir en action dans Netflix.

Ce vendredi a eu lieu la première tant attendue du quatrième volet, qui pour la première fois s’est déroulée de manière fractionnée comme dans les cas de spectacles du style de Ozark Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul, qui divisent leurs numéros en deux volumes. La quatrième saison de choses étranges Il aura neuf épisodes au total, dont les sept premiers sont arrivés vendredi dernier, tandis que les deux autres ne seront vus que dans un mois.

Depuis Netflix était fier de la longueur de tous les épisodes de la saison quatre, qui totaliseront 5 heures de plus que toutes les éditions précédentes. En moyenne, ils auront une durée d’environ une heure et quart, avec un septième épisode qui s’étend sur une centaine de minutes, soit presque un film sur choses étranges. Avec autant de temps, l’un des détails qui a retenu notre attention était l’absence d’un personnage de la série.

Utilisateur de Twitter @paulswhtn a découvert le détail et l’a publié sur ses réseaux, où il a reçu plus de 105 000 aime. Il s’agit de Huitla jeune femme aux pouvoirs télépathiques qui soulever se retrouve dans la deuxième saison et est joué par Linnéa Berthelsen. Vous avez tellement détesté cet épisode que la fille n’est même pas dans les flashbacks dans lesquels elle est canoniquement censée être., a-t-il écrit, suivi de quelques émojis en pleurs. As-tu remarqué?

+Quand sera la fin de Stranger Things

A l’origine, le plan les frères duffer qui était choses étranges Il s’est terminé après sa quatrième saison. Cependant, les retards dus à la pandémie ont servi à réécrire l’histoire et à chercher une autre tournure. C’est ainsi que les épisodes du quatrième volet ont non seulement été prolongés, au niveau de leur durée, mais que le développement d’une cinquième saison a également été approuvé. Toujours sans date de sortie, ce sera la dernière, celle qui met fin au show qui lançait ses figurines comme Millie Bobby Brown, finn loup-garou, Noah Schnapp et Sadie Sink.

