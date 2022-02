Le personnage de Star Wars qui pourrait faire sortir Obi-Wan de son exil sur Tatooine

in

C’est un personnage populaire des préquelles qui est actif contre l’Empire intergalactique depuis des années. Attention!

©IMDBEwan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi

On sait peu de choses sur l’intrigue de Obi Wan Kenobi, la série avec Ewan McGregor qui fera ses débuts le 25 mai sur la plateforme de streaming Disney+. On peut confirmer le retour de Hayden Christensen en tant que Dark Vador ajouté à la présence des dangereux Inquisiteurs, praticiens du Côté Obscur de la Force qui répondent directement à l’Empereur Palpatine. Pendant ce temps, le noble Jedi vit en exil dans les sables de Tatooine.

La série aura-t-elle comme lieu unique la planète aux deux soleils ? Cela semble un peu répétitif si l’on prend en compte le dernier opus de la franchise, Le livre de Boba Fett, qui avait le même décor tout au long de ses épisodes. Il est donc possible de conjecturer que le bon vieux Obi-Wan quittera Tatooine avec une mission qui nécessite les compétences particulières d’un chevalier Jedi.

Pourquoi Obi-Wan quitte-t-il l’exil ?

Il semble qu’un personnage qui avait une certaine importance dans les préquelles reviendra dans le galaxie lointaine. De qui parle-t-on? orgue de danseinterpreté par Jimmy Smith, ce politicien au bon cœur qui a adopté Leia et s’est tout le temps opposé au régime oppressif de l’Empire intergalactique dirigé par Palpatine et Dark Vador. Nous pouvons en déduire que Bail a besoin de l’aide d’Obi-Wan et « sort de sa retraite ».

Lors des événements de voyouOrgana fait référence à la nécessité de recevoir l’aide d’un chevalier Jedi, parlant spécifiquement de Obi Wan Kenobi. Bien que ces événements se produisent des années après la série de Disney+servent à caractériser le type de relation qui unit ces deux personnages et comment le politicien valorise le héros de la guerres de clones.

La participation n’est pas encore confirmée. orgue de danse dans la serie Obi Wan Kenobimais cela aurait beaucoup de sens puisqu’il sert de pont entre les prequels et les films originaux en même temps que c’est l’excuse parfaite pour que les Jedi quittent Tatooine et se lancent dans une aventure qui se termine par une nouvelle rencontre avec son ancien Padawan devenu Seigneur Sith : Dark Vador !

