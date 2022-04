Le personnage de Star Wars qui pourrait certainement battre Superman

Curiosités

Peut-être l’un des personnages les plus puissants de l’univers étendu de DC, il y a peu de héros ou de méchants qui peuvent vaincre Superman. Un Seigneur Sith de Star Wars relève le défi !

©IMDBDark Sidious

Superman Il est l’un des héros les plus puissants du Univers étendu DC. Interprété par Henry Cavill, le personnage est apparu dans Homme d’acier, Batman contre Superman et les deux coupes du film Ligue des Justiciers. Il a des pouvoirs qui font de lui un adversaire redoutable : une super force, la capacité de voler, de tirer des éclairs avec ses yeux et des sens extrêmement aiguisés. Peu de méchants peuvent vaincre Clark Kent.

dans l’univers de guerres des étoiles habitent les Sith, praticiens du Côté Obscur de la Force qui ne sont jamais plus de deux : le maître et l’apprenti. Ils ne sont pas dignes de confiance et cherchent toujours à étendre leur pouvoir. L’un de ces seigneurs des ténèbres a particulièrement réussi. On parle de Dark Sidiousmieux connu sous le nom d’Empereur Palpatine, un personnage puissant qui est venu contrôler toute la galaxie.

Le méchant de Star Wars qui vaincrait Superman

Sûrement oui Superman croisera votre chemin avec sidieux ils auraient une confrontation, d’autant plus qu’ils sont tous deux des symboles de côtés très opposés tels que le bien et le mal. Ce qui est certain, c’est que sidieux il est toujours prêt pour l’occasion. Il peut utiliser le côté obscur de la Force pour déplacer des objets ou tirer de puissants éclairs de ses mains. Il a aussi un sabre laser qui peut faire mal Superman.

Ce qui se passerait probablement dans ce cas, c’est que sidieux utiliserait son intelligence avant d’affronter Kal-El, découvrant les faiblesses du personnage du Univers étendu DC. Il ne serait donc pas surprenant que le Seigneur Sith se présente au combat avec une pierre de kryptonite prête à affaiblir son adversaire, puis à porter le coup final avec les puissants boulons qu’elle a autrefois utilisés contre Yoda et Luke Skywalker ou son sabre laser rouge sang.

Une rencontre de ces caractéristiques laisserait Superman très vulnérable face à un adversaire qui ne montrerait aucune pitié et serait prêt à porter le coup de grâce au Kryptonien dès que l’occasion se présenterait. Tu dois t’en souvenir Palpatine Il est passé du statut d’humble représentant de la petite planète Naboo au sénat intergalactique à celui de gouverner toute la galaxie d’une main de fer. Superman j’aurais des ennuis…

