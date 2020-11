Le personnage de Sasha Banks dans The Mandalorian Saison 2 enfin confirmé

Le mandalorien la saison 2 a finalement révélé qui jouait Sasha Banks. L’émission à succès Disney + est de retour avec un tout nouvel épisode, plein d’oeufs de Pâques et un pas en avant majeur avec l’arc de la saison 2. Les deux premiers épisodes ont vu Din Djarin et l’enfant rencontrer de nouveaux personnages et se lancer dans des quêtes secondaires avant de recevoir un peu d’informations sur l’endroit où trouver d’autres Mandaloriens. L’épisode 3, chapitre 11, en fait un peu plus, mais avec une meilleure source d’information. Il y a SPOILERS pour Le mandalorien saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Sasha Banks, alias Mercedes Varnado, est surtout connue pour son travail de lutteuse professionnelle à la WWE. Cependant, il ressemble au Guerres des étoiles l’univers va changer cela. Les fans se sont demandé pendant des mois qui allait jouer Banks, ce qui n’a fait que s’intensifier lorsqu’elle a été montrée pour la première fois dans la bande-annonce, alors qu’elle portait une robe. Spéculation sur le fait d’être un possible Jedi ou Rebelles le personnage Sabine Wren a commencé à se répandre. Il s’avère que les banques ont un rôle très différent dans Le mandalorien saison 2 que ce que les fans pensaient initialement.

Le mandalorien saison 2, l’épisode 3 révèle que Sasha Banks joue en fait un personnage nommé Koska Reeves, qui est l’un des deux guerriers mandaloriens travaillant avec Bo-Katan Kryze de Katee Sackhoff, qui est de Rebelles et La guerre des clones. Reeves peut être vu en train d’observer Mando et l’enfant au début de l’épisode dans la robe susmentionnée, puis disparaître rapidement. Nous la voyons ensuite sur la barge après que les Mandaloriens aient sauvé l’Enfant et Mando d’une mort aquatique.

Mando est sceptique à l’égard de Koska Reeves et de Bo-Katan Kryze parce qu’ils enlèvent leurs casques. Il ne les considère pas comme de vrais Mandaloriens, et ils révèlent que Mando est en fait un suivant les anciennes méthodes désuètes. Quant à savoir qui est Reeves, il semble qu’elle soit une nouvelle Guerres des étoiles personnage, sur lequel nous en apprendrons probablement beaucoup plus en aidant Bo-Katan à localiser Moff Gideon et le Darksaber. Les Mandaloriens seront à la recherche de Gideon, tandis que Gideon chassera l’enfant.

Certains pensent que Moff Gideon veut que l’enfant vole ses pouvoirs de Force, ce qui semble logique pour la plupart des théories de fans. Gideon utilise déjà le Darksaber, il serait donc facile de penser qu’il voudrait plus de pouvoir de toute espèce à laquelle appartient l’enfant. Avec toutes les routes menant aux Jedi, Le mandalorien La saison 2 est sur le point de devenir assez intéressante, bien que chaque épisode de cette saison ait été plein d’action et d’intrigues. L’épisode de la semaine prochaine sera probablement le point de basculement pour une action majeure à entreprendre. Heureusement, nous n’avons qu’à attendre une semaine de plus pour voir tout se dérouler. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Disney + pour diffuser le dernier épisode de Le mandalorien.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming