Le personnage de My Hero Academia qui a été inspiré par un méchant de The Amazing Spider-Man

L’une des figures de l’anime a une origine vraiment curieuse et vient d’un antagoniste de Spidey d’Andrew Garfield sur grand écran. C’est à propos de qui?

© OsPersonnage de My Hero Academia qui a été inspiré par un méchant de The Amazing Spider-Man.

Aujourd’hui, nous avons d’innombrables titres populaires dans l’industrie du jeu. anime et l’un des plus aimés par les fans est Mon université de héros. Ce spectacle se déroule dans un univers où les super-héros et les méchants abondent, il est donc compréhensible que certains d’entre eux nous rappellent certains personnages que nous avons vus dans le passé, comme un en particulier qui a été créé à partir du film. L’incroyable Spider-Man 2.

Ce long métrage était la suite du premier film de 2012 qui nous présentait le Peter Parker de Andrew Garfieldqui vient de rentrer merveille pour Spider-Man : Pas de retour à la maison. Avril 2014 était la date de sortie du film, quelques mois seulement avant que Kohei Horikoshi ne publie le premier tome de son manga, il a donc pris une idée de ce qu’il a vu sur grand écran pour développer l’histoire.

+Le personnage de My Hero Academia qui était basé sur celui de Spider-Man

L’incroyable Spider-Man 2 nous présente le méchant Electro, joué par Jamie Foxx, mais ce n’est pas à lui que nous faisons référence, mais plutôt Harry Osborninterpreté par Dane De Haan. Selon les propres mots d’Horikoshi, Le design de Neito Monoma est inspiré de cette version de la figurine Marvel Et c’est pourquoi il ressemble tellement à l’acteur.

« La conception des personnages de Monoma est basée sur Dane DeHaan d’Amazing Spider-Man 2 »a-t-il assuré dans une interview à Saut Shōnen hebdomadaire. L’élève de la classe 1-B est l’un des plus aimés car il se démarque d’un parcours complètement différent des protagonistes et est généralement présenté comme un méchant, même si ce n’est pas du tout comme ça. « Voleur fantôme » est son nom de héros et son pouvoir est de copier ses capacités.

Dans la conférence, l’auteur du manga a également surpris en révélant que Spider-Man : Pas de retour à la maison C’est son film préféré en ce moment. Avant sa première, il y avait plusieurs rumeurs et l’une d’elles était que Dane De Haan Il allait revenir en tant qu’Osborn, mais au final cela n’a pas été réalisé, même si ce n’est pas exclu pour l’avenir du MCU. Pour sa part, Mon université de héros attend la première de sa sixième saison, qui arrivera cette année.

