Le personnage de Muriel Santa Ana dans "María Marta : le crime de campagne" C’est vrai?

hbo max

El Crimen del Country est arrivé sur HBO Max et commence déjà à attirer l’attention du public sur ce qui est raconté dans l’histoire, comme par exemple qui est le personnage de Muriel Santa Ana. Est-ce quelqu’un de la réalité ?

© HBOMaxLe personnage de Muriel Santa Ana dans « María Marta : El Crimen del Country » est-il réel ?

le service de streaming hbo max a généré une révolution dans les réseaux sociaux depuis dimanche dernier, le 17 juillet, lors de leur première María Marta : le crime de campagne. Il s’agit de la série fictive qui traite de l’un des cas de police les plus retentissants des dernières décennies en Argentine, nous verrons donc certains personnages qui ont fait partie de l’enquête dans la vraie vie, bien que puisqu’il s’agisse d’une adaptation, il est possible que certaines licences soient prises .

L’intrigue montrera le moment où la sociologue de 50 ans a été retrouvée morte par son mari, Carlos Carrascosa, dans la salle de bain de leur maison située dans la communauté fermée de Carmel, située à Pilar, Buenos Aires. Ce qui semble être un accident domestique devient l’un des crimes argentins les plus emblématiques. Le veuf et toute sa famille deviennent des suspects, mettant les procureurs, les juges, les journalistes et la société en échec en débattant de qui a tué María Marta. Au milieu de l’enquête, deux inconnus s’approchent sans aucun intérêt et croient en la parole du mari.

+ Le personnage de Muriel Santa Ana est-il réel ?

Dans le programme Crime de pays, Muriel Santa Ana interprète Belen Franessi. Cette femme se présente comme une blogueuse, anesthésiste et très analytique. Elle a été victime d’un procès pour faute professionnelle, elle connaît donc les ficelles du système judiciaire pour monter l’affaire par elle-même et la déclarer coupable sans justice ni vérité. Sur la base de cette expérience personnelle, il a lancé un blog pour prouver l’innocence de Carlos Carrascosa, avec l’aide de Juani, joué par Valeria Lois.

Bien que cela puisse ressembler à des manœuvres et des stratégies de la réalité, la vérité est que est un personnage fictif qui n’existait pas dans la vraie vie. Dans le programme, il travaille comme une pièce importante pour les téléspectateurs car il est la personne qui remet en question les mouvements des autorités contre le mari, les frères et le beau-frère de María Marta. « C’est un personnage d’une humanité rarement vue. Elle a de grandes valeurs pour la vérité, un engagement envers la justice et envers elle-même »a déclaré l’actrice.

En conversation avec TNT Amérique latine, Muriel Santa Ana ajoutée: « A travers elle, le public suit les mouvements du temps, les allers-retours au cours des 20 années. On voit comment une enquête s’épaule en dehors de la ligne hégémonique que les médias martèlent depuis des années avec cette affaire et toujours d’un même regard et à défendre les mêmes intérêts ». Sur les réseaux sociaux, certains affirment que le personnage de Belén est l’un des meilleurs. Vous pouvez le voir dès maintenant sur María Marta : le crime de campagne pour hbo max.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂