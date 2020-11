Le personnage de K-Drama « Start-Up » actrice Suzy est appelé pour sa « mode irréaliste »

La note des spectateurs pour Suzyle nouveau K-Drama de Commencez a augmenté régulièrement – en particulier avec le triangle amoureux qui commence vraiment à se brouiller entre le personnage de Suzy, Seo Dal Mi, et l’adorable rôle masculin Nam Joo Hyuk et Kim Seon Holes personnages de Nam Do San et Han Ji Pyeong.

Malheureusement, alors que de plus en plus d’épisodes sont diffusés, certains téléspectateurs ont critiqué ce qu’ils insistent pour être « mode irréaliste»Pour Seo Dal Mi.

Dans le premier épisode, le « intérimaire » SEO Dal Mi est vue en utilisant un marqueur noir pour colorer les rayures sur sa vieille paire de talons.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

À partir de cette scène, ainsi que de nombreuses autres qui dépeignaient son défunt père échouant constamment à démarrer son entreprise, les téléspectateurs en sont venus à croire que Seo Dal Mi n’était pas très bien.

Pourtant, dans ces mêmes épisodes, Seo Dal Mi est repéré portant des sacs de marque de luxe. Ce sac à bandoulière seau marron Seo Dal Mi assorti à ses talons marqueurs est en fait de Lanvin, au prix d’environ 1 840 USD.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Sa Bottega Veneta sac d’épaule…

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Est d’environ 2 700 € US.

Mais le sac le plus cher est venu avec la tenue de fête de Seo Dal Mi …

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

… Au prix de 4 900 € US!

Les téléspectateurs ont fait valoir que « un équilibre étrange entre le décor du personnage et ses tenues est distraire de l’intrigue«…

« Oh je comprends. Elle ne pouvait pas acheter de nouvelles chaussures parce qu’elle avait fait faillite en se payant ces sacs, hein? Allez… Le souci du détail est essentiel pour créer de bons K-Dramas.

«Je pense que cela est devenu encore plus visible parce qu’un sac Lady Dior est si emblématique qu’il est à peu près reconnaissable à des kilomètres de distance.»

«Dès que je l’ai vue avec ces sacs… je ne pouvais plus me concentrer parce que tout devenait tellement irréaliste.

«Je sais que Suzy est l’ambassadrice de la marque Dior et tout… mais il y a un moment et un endroit pour brancher des produits qui coûtent 5 000 €.»

«En général, cette série n’accorde pas beaucoup d’attention aux détails. Il y a une scène dans laquelle ils utilisent tous de nouveaux téléphones 2020 alors que ce sera en 2016. »

… Appeler ça « décalage« Dans les accessoires un »manque d’attention aux détails»Du côté de l’équipe de production.