Le personnage de Jack Nicholson dans The Departed était basé sur un gangster réel

Le thriller policier épique de Martin Scorsese en 2006 a remporté quatre Oscars à la 79e cérémonie des Oscars et pour ceux qui ne connaissent pas le film, le synopsis officiel se lit comme suit : « Un agent infiltré (Matt Damon) et un espion (Leonardo DiCaprio) essaient constamment de contre-attaquer entre eux pour éviter d’être exposés devant les autorités.

Donc, si cette intrigue n’est pas assez excitante pour vous, le film présente l’un des acteurs les plus étoilés que vous ayez jamais vus.

Leonardo DiCaprio joue le Cavalier William « Billy » Costigan Jr., tandis que Matt Damon joue le rôle du sergent d’état-major Colin Sullivan, Mark Wahlberg joue le sergent d’état-major Sean Dignam, Martin Sheen est le capitaine Oliver « Charlie » Queenan. Et n’oublions pas Alec Baldwin qui joue le capitaine George Ellerby, tandis que Robert Wahlberg est l’agent spécial du FBI Frank Lazio.

Maintenant, le film lui-même n’est pas basé sur une histoire vraie, mais le personnage de Nicholson est basé sur le vrai gangster de Boston James « Whitey » Bulger, qui a dirigé le tristement célèbre Winter Hill Gang de Somerville, Massachusetts, à la fin du 20e siècle, selon The Wrap.

Remarquablement, semblable au personnage de Costello, Bulger était un informateur réel du FBI et travaillait avec des agents corrompus du FBI qui ont aidé à dissimuler ses crimes, selon The American Conservative.

Cependant, c’est là que s’arrêtent les similitudes, car le personnage de (Spoiler Alert) Nicholson est tué à mi-chemin du film, tandis que Bulger a fini par fuir Boston en 1994 et a finalement été arrêté à Santa Monica, en Californie, en juin 2011, selon The LA Times.

Scorsese tenait à baser le personnage sur Bulger afin qu’il puisse ajouter « quelque chose de plus » au rôle. Cependant, c’était l’idée initiale du scénariste William Monahan de baser le personnage sur le gangster de Boston.

« Une fois que nous avons commencé à lire les livres sur ces personnes et la situation à Boston à cette époque, rien de ce que nous avons fait dans le film n’était, en un sens, exagéré de quelque manière que ce soit », a déclaré Scorsese.

N’oublions pas le personnage de Matt Damon, Colin Sullivan, qui rencontre Frank Costello en tant que mineur et est formé pour travailler comme taupe pour Costello au sein de la police de l’État du Massachusetts.

Selon le Boston Globe, Connolly et Bulger ont conclu un accord en 1975, et pendant les deux décennies suivantes, Bulger a fourni des informations au bureau sur les rivaux du gang de Winter Hill dans la pègre en échange de l’aide de Connolly empêchant le FBI de poursuivre Bulger et ses associés.