Le personnage de Dragon Ball que Tom Holland pourrait incarner en live-action

L’acteur qui a joué Spider-Man pendant un peu moins de dix ans est l’un des favoris du public. Son prochain emploi sera dans Inexploré, avec Mark Wahlberg.

Tom Holland a accepté de faire partie de trois autres films de Spider-Man.

Tom Holland a commencé à être Homme araignée de la main de Captain America : guerre civile en 2016, quand l’univers cinématographique Marvel (MCU) l’a présenté comme le voisin amical qui avait été découvert et parrainé par Tony Stark. Avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison fermé la proue du Pierre Parker l’adolescent pour céder la place au plus adulte, qui peut occuper le rôle de leader qu’il avait autrefois Hombre de Hierro, mais jusqu’à présent, on ne sait pas quand il pourrait revenir. Dès lors, il est possible de penser à d’autres projets dans lesquels l’acteur pourrait être impliqué.

Cette année, par exemple, l’un des grands paris de Sony Oui Play Station: Inexploré. Le film inspiré de la célèbre saga de jeux vidéo clairement inspiré par Indiana Jones aura Mark Wahlberg dans le rôle de Souiller, le mentor de Nate drake (Hollande), dans une méga production qui promet beaucoup et dans les avant-premières, il a déjà précisé qu’il garderait en tête le parcours du personnage dans le monde de jeu.

À l’avenir, on ne sait pas quelle sera la prochaine étape de Tom Holland en dehors de merveille mais certains sont ravis de l’emmener dans le monde de l’anime. Plus précisément, il parle des possibilités de le voir comme l’un des personnages emblématiques de Dragon Ball, la production créée par Akira toriyama qui est devenu l’un des hits mondiaux des années 90, avec des séries animées, des films et des jeux vidéo.

La personne en charge de planter la graine de ce personnage était le designer @salvamakoto, qui dans son compte Instagram publié un dessin inspiré de Spider-Man : Pas de chemin à la maison sur la façon dont le Pierre Parker de la fin du film s’il s’agissait d’un personnage de Toriyama. La ressemblance avec Gohan, le fils de Gokû, c’est devenu clair. Par conséquent, il ne serait pas étrange qu’un flux de messages commence à circuler qui le suggère comme le protagoniste d’un potentiel action en direct à partir de Dragon Ball.

Acteur Marvel avec de réelles chances de jouer dans Dragon Ball

Dans le contexte actuel, où la représentativité est une question qui n’est pas négociée, il serait étrange qu’un Hollande pour donner vie à un personnage aux traits orientaux. En ce sens, si vous devez penser à une alternative plus possible, à la fois en raison de votre apparence physique et en raison de votre talent en arts martiaux, cette personne est Simu liu. Le protagoniste de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux C’est un expert des scènes d’action et il y a quelque temps, il a été montré sur les réseaux comme un interprète potentiel de Gokû, qui semble clairement s’adapter parfaitement.

