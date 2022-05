Le personnage de Breaking Bad qui mérite son spin-off

AMC

Avec seulement 6 épisodes restants, Tu ferais mieux d’appeler Saul se terminera en juillet. Dès lors, nous avons pensé à une nouvelle série qui pourrait émerger de l’univers créé par Vince Gilligan.

©IMDBBryan Cranston dans le rôle de Walter White.

Malgré les doutes qui existaient à l’origine avec Tu ferais mieux d’appeler Saulil a été montré que Breaking Bad il pouvait repousser ses limites sans ruiner ce que Vince Gilligan avait construit jusqu’à présent. Bob Odenkerk est revenu pour devenir Saul Bonman en 2015 et, 7 ans après le lancement de son premier épisode, il s’apprête à dire au revoir. Les 6 derniers épisodes de la série arriveront en juillet.

Comme on le sait, Breaking Bad Il s’est toujours caractérisé par avoir réussi à construire un monde plein de personnages très riches et profonds, certains plus développés que d’autres. Bien que tant Gilligan en tant que partenaire créatif, peter gouldont déclaré qu’ils n’écriraient rien en rapport avec l’émission mettant en vedette Bryan Cranstonne signifie pas que vous ne pouvez pas penser à quel personnage devrait avoir sa propre série.

L’un de ceux qui, sans aucun doute, pourrait fournir beaucoup de matériel pour plonger dans son arc narratif est Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks). Près de Saul Goodman et Gus Fringest l’un de ceux qui sont apparus dans Tu ferais mieux d’appeler Saul Oui Breaking Bad. Bien qu’on ait appris une partie de son passé grâce à la série qui s’achèvera en juillet, cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus rien à savoir sur ce personnage qui a fini par se faire tuer par Walter White dans Breaking Bad.

Une grande partie de ce qui pourrait être montré sur ce personnage a à voir avec son passé et comment il a fini par être le bras droit de Gustavo Fring. Oui ok Saul Bonman a servi à le pousser dans ce monde, il était déjà défini par différents problèmes personnels comme la mort de son fils, ce qui lui a permis de se tourner plus facilement vers le monde criminel. Mais, il serait aussi intéressant de savoir à quoi ressemblait sa jeunesse, bien avant qu’il ne devienne père, de savoir s’il a toujours eu cette mentalité froide qui le caractérisait et tant d’autres choses qui faisaient le personnage de banques C’était l’un des favoris des fans.

+Quel acteur pourrait jouer Mike Ehrmantraut dans une préquelle ?

Il est clair que, étant une préquelle, une nouvelle série sur Mike Ehrmantraut je ne pouvais pas réembaucher Jonathan Banksqui a maintenant 75 ans. Par conséquent, pour compléter le combo sur une éventuelle série de Mike Il faudrait choisir l’acteur idéal pour mener à bien ce rôle. Un acteur qui a montré que le rôle d’un criminel qui ne montre pas trop d’émotions lui va très bien, c’est-à-dire projet de loi hader. Bien que la ressemblance physique ne soit pas optimale, après l’avoir vu dans Barry dans hbo maxce ne serait pas mal de lui proposer d’être convoqué pour une nouvelle série de Vince Gilligan.

