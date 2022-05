Le personnage de Breaking Bad que tout le monde aime et qui est apparu par hasard

AMC

La série créée par Vince Gilligan s’apprête à fêter les 10 ans de la diffusion de son dernier épisode. En 2018, l’ensemble du casting s’est réuni pour célébrer la première décennie depuis ses débuts.

©IMDBC’est un personnage digne de son propre spin-off.

Même si Walter White et Jesse Pinkmanles personnages interprétés par Bryan Cranston et Aaron Paulce sont les protagonistes et, probablement, les favoris de quelques-uns, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres personnages qui ne sont pas entrés dans le cœur des fans de la série créée par Vince Gilligan. Saul Bonmanpar exemple, a eu un tel impact qu’il a même gagné son propre spin-off, Tu ferais mieux d’appeler Saulqui se terminera en juillet après six saisons.

Fait intéressant, c’est Saul Bonman le personnage pour lequel plusieurs personnages très célèbres sont apparus dans Breaking BadQuoi Gustavo Fring et Mike Ehrmantraut. De ces deux, celui qui était incarné par Jonathan Banks Il a un détail particulier : il a été ajouté à la série presque par hasard. Parce que? Les raisons ont été révélées par Odenkirk dans une interview avec Pierre roulante de 2015 et confirmé lors du casting des 10 ans de la première de la série, dans un spécial de Divertissement hebdomadaire.

Il arrive que, ayant embauché Bob Odenkerk faire partie de Breaking Bad, la signature initiale n’était pas un personnage régulier mais allait avoir quelques apparitions. Pour cette raison, bien que la production le veuille pour quatre épisodes, depuis ses débuts dans la deuxième saison, il n’a pu en faire que trois en raison de problèmes d’horaire de travail. A l’époque, je travaillais sur une autre série que je n’allais pas lâcher si facilement.

Il s’agit de Comment j’ai rencontré votre mèreoù Odenkirk joué Arthur Hobbsla tête de maréchal qu’il n’était pas le moins du monde intéressé par ses employés, et encore moins par leurs noms. Après un tournage de la populaire sitcom, Odenkirk n’a pas réussi à lancer une séquence de touches pour Breaking Bad et les scénaristes de la série ont dû réfléchir à une solution pour pouvoir remplir les informations nécessaires pour cet épisode.

+Quelle est la date de naissance de Mike Ehrmantraut ?

Vers la fin de la deuxième saison, la petite amie de Jesse Pinkman, Jeanne (interprétée par Kristen Ritter) fait une overdose et meurt dans son lit à côté de Jessé. Ensuite, homme rose passe un appel pour essayer de résoudre le problème et, alors que l’idée originale était qu’il appelle Saul BonmanIls ont fini par faire un changement de dernière minute. Mike Ehrmantraut était chargé de nettoyer les dégâts et d’aider Jessé sortir du choc dans lequel il était, à cause de la mort de Jeanne.

