Le personnage de Black Panther 2 de Michaela Coel expliqué

Dans la prochaine entrée très attendue de Marvel Cinematic Universe Black Panther 2: Wakanda pour toujours, Michaela Coel joue le rôle d’Aneka et était initialement membre de la Dora Milaje, le cadre d’élite entièrement féminin des gardes chargé de protéger la famille royale Wakandan. Mais quel rôle va-t-elle jouer dans l’univers post-T’Challa du MCU ?

Introduit en 2009 Panthère noire # 8 par Jonathan Maberry, Will Conrad, Peter Pantazis et Cory Petit, Aneka était initialement l’un des membres de la Dora Milaje qui a été formé pour se battre contre des adversaires robotiques en prévision de la Doomwar, un conflit entre Doctor Doom’s Kingdom of Latveria et Wakanda.

Dans les comics, Aneka entretient une relation avec Ayo, un autre membre de la Dora Milaje que l’on a déjà vu à l’écran dans le premier film Black Panther et dans plusieurs épisodes de Captain America et le soldat de l’hiver. Dans le MCU, Florence Kasumba campe le personnage.

En 2016 Panthère noire # 1 par Ta-Nehisi Coates, Brian Stelfreeze, Laura Martin et Joe Sabino, Aneka a été incarcérée à la prison de Wakandan. Incapable d’accepter ce résultat (et croyant que les raisons de son incarcération étaient injustes), Ayo a volé l’armure des Midnight Angels et l’a utilisée pour sauver Aneka de la prison. Aneka a ensuite reçu l’autre armure de Midnight Angel, et le couple a ensuite mené une révolution qui promettait l’égalité, la démocratie et des conséquences fatales pour ceux qui avaient abusé des femmes sous leur pouvoir.

La relation entre les deux personnages a été explorée plus en détail en 2016 Panthère noire : le monde de Wakanda # 1 dans une histoire intitulée « Dawn of the Midnight Angels: Part 1 » par Roxane Gay, Alitha Martinez, Rachelle Rosenberg et Sabino. Cette histoire a eu lieu avant que le couple ne soit connu sous le nom de Midnight Angels alors qu’ils étaient des recrues relativement fraîches de la Dora Milaje. L’histoire soulignait que si la nation de Wakanda pouvait exiger leurs cœurs et leurs esprits, ils les avaient déjà donnés l’un à l’autre.





MCU Aneka et Ayo seront-ils gays ?

Reste à savoir si Aneka jouera un rôle similaire dans le MCU. Tout au long de leurs apparitions dans la série 2016 de Black Panther, le duo a servi d’antagoniste à T’Challa, qui a été contraint de tenir compte de son rôle de chef de Wakanda dans une nouvelle ère courageuse. Cependant, étant donné que la dernière apparition de feu Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa a eu lieu dans la série animée Disney + Et qu’est-ce qui se passerait si…? on ne sait pas exactement comment les Midnight Angels pourraient jouer dans l’histoire de Wakanda pour toujours.