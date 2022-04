Le personnage de Barry qui mérite son spin-off

in

Ce dimanche verra le retour tant attendu de la série HBO avec Bill Hader, Henry Winkler, Stephen Root, Sarah Goldberg et Anthony Carrigan.

©IMDBBill Hader est devenu célèbre grâce à Saturday Night Live.

C’est de moins en moins jusqu’au retour tant attendu de Barryla série de HBO ce qu’ils ont créé projet de loi hader (Saturday Night Live) Oui Alec Berg. Trois ans se sont écoulés depuis la diffusion du dernier épisode de la deuxième saison centrée sur cette émission sur la vie d’un tueur à gage qui, après avoir fait un métier, découvre que sa vraie passion n’est pas dans le monde criminel mais plutôt mobilisé par l’art, le jeu.

Ce dimanche aura lieu le lancement du premier épisode du huit qui fera partie de la troisième saison. projet de loi hader retournera dans la peau de Barrytandis qu’à côté de lui reviendront les figures de la distribution comme Henry Winkler comme Cousineau, Sarah Goldberg comme Sally, Stephen Root comme Fuches et Anthony Carrigan comme Noho Hank.. Il est à noter que cette édition ne sera pas la dernière et qu’il y en a déjà une quatrième qui a non seulement été confirmée mais est également en cours d’élaboration.

Avec un univers qui ne cesse de grandir, la critique de la troisième saison de Barry elles sont plus que positives et restent au niveau des émissions observées les années précédentes. Tant l’humour que l’histoire racontée dans cette production de HBO sont célébrés, grâce à l’excellent travail accompli par les acteurs susmentionnés. Dans ce contexte, sachant à quel point la série se porte bien, on pourrait penser que les producteurs ont déjà en tête les spin-off impairs.

+ Quel personnage de Barry mérite son spin-off

De tous les personnages qui font partie de l’histoire de Barry, il y en a une qui a ravi le coeur de tous les followers de la série. Il s’agit de Noho Hankle personnage incarné par Anthony Carrigan. Les contrastes entre l’innocence et la colère mesurée que traverse souvent ce criminel tchétchène ne sont qu’un petit échantillon du jeu d’acteur dont il est capable de faire preuve. Carrigan.

Lorsque Barry a débuté, Écheveau il était le bras droit du chef de la mafia tchétchène et est devenu un admirateur du tueur à gages incarné par Hader. Les erreurs de recrue constantes (et le jugement) qu’il a souvent faites Écheveau Ils nous font nous demander comment il a réussi à se hisser au rang qu’il occupait dans cette organisation. Il serait donc intéressant de penser que Berg et Hader développer une histoire qui nous raconte comment était le passé de ce grand personnage joué par Carrigan.

