Le personnage DC que Dua Lipa pourrait jouer

La populaire chanteuse Dua Lipa s’apprête à faire ses premiers pas dans le monde d’Hollywood et une rumeur indique qu’elle se serait laissée tenter par le DCEU.

Doua Lipa Elle est l’une des artistes les plus talentueuses de sa génération et depuis ses débuts en 2017, elle a conquis des millions de fans à travers le monde. Son deuxième album, Nostalgie du futurlui a valu six nominations pour le Grammy Awards. Actuellement, l’intention du chanteur est d’atteindre Hollywood et a apparemment un projet sur le pas de sa porte : Argyle, de Matthew Vaughn. Cependant, une rumeur la place également dans le Univers étendu DC.

La vérité est qu’actuellement Warner Bros. prévoit de sortir le film de son personnage à un moment donné Zatanna via la plateforme de streaming hbo max élargissant ainsi la mythologie de la Univers étendu DC qui, comme beaucoup le soulignent, est en crise, mais continue d’introduire de nouveaux personnages tels que Black Adam, Blue Beetle, Supergirl et Batgirl.

En ce sens, une rumeur qui a pris de l’ampleur sur Internet indique que celui choisi pour personnifier le magicien Zatanna dans le Univers étendu DC c’est Doua Lipa, le chanteur qui veut vraiment faire partie de l’industrie cinématographique hollywoodienne dans le meilleur style Madonna ou les styles Harry les plus actuels. L’artiste sera-t-il responsable de donner vie à cette héroïne ?

Dua Lipa pourrait atteindre l’univers étendu de DC

Zatanna Zatara est apparue pour la première fois dans Hawkman #4 en 1964, écrit par Gardner Fox et illustré par Murphy Anderson. Elle est la fille du magicien Giovanni Zatara et de la mystique Sindella. Sa carrière de magicienne de scène a rapidement cédé la place à l’utilisation de ses véritables pouvoirs pour des héros comme Hal Jordan et Barry Allen. Avec le temps, Zatanna est venue trouver un foyer parmi les membres du Justice League Sombrela version surnaturelle de la Justice League.

Que s’est-il passé sur Internet ? Un compte Twitter avec des fans du prochain film de Zatanna partagé le 16 juillet un message avec la prétendue confirmation que Doua Lipa est en fait en train de négocier le papier avec Warner Bros. L’artiste Mickaël Journou a répondu à l’actualité avec une affiche montrant le chanteur comme le personnage de DC sous le titre spéculatif Zatanna : sort de sang et le slogan « Voulez-vous voir un tour de magie ?.

Vous connaissez déjà l’adaptation de Zatanna au Univers étendu DC à partir de mars 2021 avec l’actrice et cinéaste oscarisée Emerald Fennel comme scénariste pour cette prochaine histoire de marque. La responsable des livres a déclaré qu’elle voulait « avoir le script juste avant de penser à autre chose »mais il est temps de connaître le nom propre qui jouera dans le film et Doua Lipa Elle est une excellente candidate pour le poste.

Doua Lipa Elle pourrait faire ses premières armes dans l’industrie cinématographique hollywoodienne en peu de temps et il n’est pas déraisonnable de penser que la chanteuse choisit un film du genre super-héros comme première expérience dans cet aspect. Bien sûr, nous parlons des films qui battent des records au box-office et qui sont actuellement les plus populaires lorsqu’il s’agit d’aller voir un film dans les salles du monde entier.

