Le personnage d’Adam Sandler qui est un X-Men

Réseaux sociaux

Bien qu’il n’ait jamais fait partie de l’un des films Marvel, il existe une théorie qui le positionne comme un élève de Charles Xavier.

© IMDbAdam Sandler.

auriez-vous imaginé Adam Sandler en tant que protagoniste d’un des films de X Men? Tout indique qu’il y a un de ses personnages emblématiques qui fait partie de l’univers de merveille (celle qui précède les histoires racontées par Kévin Feige) et cela a été révélé sur la base d’une théorie publiée sur les réseaux sociaux. Oui, ce que vous avez lu, le comédien dont la carrière est née en Saturday Night Live aurait été un mutant.

La personne chargée de construire la théorie selon laquelle Adam Sandler c’est un X Men il a été Brian Lynchun utilisateur de Twitter qui a démontré sa version basée sur deux images qui lui donnent clairement raison et nous permettent de spéculer à ce sujet. C’est un élément très important qui relie les histoires de merveille avec une comédie populaire du début des années 90 qui a aidé l’acteur à devenir une star.

On parle de Billy Madison, le protagoniste du film éponyme où tout tourne autour d’un jeune millionnaire qui a gâché sa vie et qui a l’air d’un parfait idiot. Pour cette raison, son père refuse de lui laisser son importante chaîne hôtelière. Face à cette situation, Billy Madison Il évoque avec son père la possibilité d’être responsable s’il parvient à terminer chaque année scolaire en quelques semaines.

D’après le poste de Bryan Lynchle manoir dans lequel il vit Billy Madison est le même que Charles-Xavier utilise pour éduquer les petits mutants avant qu’ils ne sortent dans le monde. 1200 aime avait le message de cet utilisateur de Twitter Où il est dit: « Première photo, le manoir x. Deuxième photo, le manoir de Billy Madison. Confirmé, Billy Madison est une mutante ». Selon vous, quel pouvoir aurait-il développé ?

+Billy Madison n’a presque pas fini

Bien qu’aujourd’hui nous le considérions comme un classique parmi les comédies, Billy Madison C’était très proche de ne pas se réaliser. Apparemment, Images universelles Il n’était pas très satisfait du projet et l’a suspendu trois jours seulement après le début du tournage. devait se présenter Tamra Davis prendre les rênes, s’asseoir pour parler avec Adam Sandler et trouver la sensibilité qui convenait le mieux au personnage. Ainsi, l’histoire et la manière d’aborder le projet ont été redéfinies, donnant vie à l’un des films les plus importants de la carrière de l’humoriste.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?