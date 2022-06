Le personnage Breaking le plus sous-estimé de toute la série

AMC

La production créée par Vince Gilligan s’apprête à tourner dix ans depuis sa fin. L’un de ses personnages a été tellement laissé de côté que nous n’avons jamais su ce qui lui était arrivé à la fin.

©IMDBLe personnage est apparu dans le quatrième épisode.

Quelque chose que Breaking Bad a réussi à faire avec une grande habileté était de créer des personnages avec une profondeur digne de gagner à la fois l’attention et l’affection des adeptes de la série. Tous ceux qui sont apparus dans cette émission créée par Vince Gilligan pour AMC (et popularisé grâce à Netflix) sait très bien que si une personne apparaissait dans l’histoire ce n’était pas pour rien et chacun finissait par remplir une sorte de rôle à court ou à long terme.

Bien sûr, tout le monde n’a pas eu la fin qu’il méritait et, comme nous vous le disons dans cette note, il restait quelques détails après 5 saisons de Breaking Bad. Mais s’il faut parler d’un personnage dont le résultat n’a pas été celui qu’il méritait, il y en a un qui remporte absolument tous les prix. La fermeture de son arc était si étrange qu’elle est même devenue un mème et une blague récurrents sur les réseaux.

On parle de Huell Babineauxpersonnage joué par Lavell Crawford qui est apparu dans la quatrième saison et est devenu un personnage clé. On l’a d’abord vu comme garde du corps pour Saul Bonmanlorsque la vie de l’avocat a commencé à être en danger (du moins de son point de vue) et Mike semblait être une menace inéluctable. Plus tard, il a fini par devenir un assistant de plus et un élément crucial de chacun des réseaux de l’avocat et Walter White.

C’est Huell qui a aidé la DEA à trouver l’argent enterré par Walter qui a servi de preuve pour l’incriminer. tout dit à Gomez et Hank après avoir été trompé avec la photo de Jessé soi-disant mort, pour lui faire peur. Le problème est que, comme vous le savez, empreinte Il a reçu l’ordre de rester dans la pièce où il a été interrogé, d’attendre le retour de deux agents qui ne sont jamais revenus, puisque, comme on s’en souvient, ils ont été tués par des néo-nazis dans l’une des séquences les plus choquantes de toute la série.

+ Qu’est-il arrivé à Huell ?

Alors que certains mèmes suggèrent que empreinte attend toujours le retour de Hank et Gomez, Vince Gilligan il a esquissé une théorie de ce qui aurait pu lui arriver. A la discrétion du créateur de la série, une fois Hank et Gomez décédés, Agent Van Oster Il était chargé de l’interroger d’abord et de le relâcher ensuite, pour poursuivre l’enquête : « En quelques heures, en fait pas tant que ça à l’heure du conte, empreinte il sera ramené au quartier général, ils l’interrogeront, ils découvriront ce qu’il sait, ce qui n’est pas grand-chose, et ils le laisseront à la rue »a assuré le créateur. Il est à noter que empreinte ne faisait pas partie de la suite Le cheminil n’y a donc pas beaucoup d’informations canon sur ce qui lui est arrivé.

