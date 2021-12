Le personnage adoré qui reviendrait dans Grey’s Anatomy

North Outdoor Pull de kota pour femmes de plein air nord - 100% laine mérinos - fabriqué en Finlande - Light Grey - Size: L - female

Pull KOTA pour femme North Outdoor - 100 % laine mérinos KOTA est un pull épais 100% laine mérinos. Le modèle oversize est un choix tendance. Si vous avez aimé le modèle KASKI, vous allez adorer KOTA. Ce pull épais et chaud convient aux saisons plus fraîches, à porter aussi bien au travail quotidien que pendant les loisirs. Le vêtement tricoté facile d'entretien est sensiblement dimensionné. Enveloppez-vous de laine mérinos douce et profitez d'une fibre naturelle respirante. La laine mérinos est une matière 100% naturelle obtenue à partir de moutons mérinos. Les fibres de laine mérinos lient l'air chaud entre la peau et la couche de revêtement. Les fibres naturelles évacuent efficacement l'humidité de la peau. Grâce à ses propriétés antibactériennes, il suffit souvent de donner de l'aération au vêtement, pour lui redonner de la fraîcheur. La laine mérinos utilisée par North Outdoor est une laine sans mulesing produite de manière éthique. Détails du produit Pull femme Fabriqué en Finlande Taille surdimensionnée Souple et chaud Respirant, antibactérien et évacuant l'humidité Pour une utilisation quotidienne et des loisirs détendus Tricot sans couture Laine mérinos sans mulesing Matériau écologique Matériaux 100% laine mérinos maille:370g/m², côte 1/1 micron mérinos:20,0 Qu'est-ce qui est durable ? Laine mérinos sans mulesing Matériau écologique Fabriqué en Finlande