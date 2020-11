Le Père Noël, en danger, est une fonction essentielle

Le bon vieil homme, même faisant partie du groupe à risque, pourra travailler normalement en Irlande ce Noël, malgré la pandémie de coronavirus et le verrouillage qui a été déterminé dans le pays. Le gouvernement irlandais a annoncé, jeudi (26), que le Père Noël est considéré comme un travailleur essentiel et qu’il est libre de transiter par les maisons pendant les vacances.

L’annonce, faite par le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney, était spécialement dédiée aux enfants.

«Message important pour les enfants en Irlande – Le Père Noël arrive et est exempté des restrictions de voyage causées par le coronavirus. En tant que Ministre des affaires étrangères, je traite de cette question du Père Noël depuis quelques semaines maintenant, il est important de dire à tous les enfants du pays que nous considérons les voyages du Père Noël comme des voyages essentiels, il n’est donc pas obligé de mis en quarantaine pendant 14 jours, et est libre de se déplacer dans l’espace aérien et les maisons irlandaises », a déclaré Coveney.

Les mesures de la distance sociale ont cependant été soulignées comme essentielles pour que la livraison des cadeaux se fasse en toute sécurité.

«Je suis sûr que les enfants ne devraient pas rester éveillés toute la nuit, car le Père Noël a encore besoin de distance sociale. Les gens doivent rester à au moins 2 mètres pour s’assurer qu’il est en sécurité. »

L’Irlande, l’un des premiers pays de l’Union européenne à déclarer un verrouillage de six semaines, afin de contenir la deuxième vague de coronavirus qui a frappé l’Europe, a souligné que ce sera un Noël très inhabituel.

«Il a déjà confirmé sa présence parmi nous et est très heureux que l’Irlande l’ait assuré à Noël 2020, qui sera un Noël très, très différent. Mais la visite du Père Noël est quelque chose qui restera », a conclu le ministre.

L’Irlande a déjà enregistré 71494 cas de coronavirus et 2036 décès ont été causés par la maladie, selon les données de l’Université Johns Hopkins, mises à jour jeudi.