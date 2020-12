Le Père Noël décroche la licence de la FAA pour une mission commerciale dans la station spatiale

Nous verrons apparemment une autre étape importante du vol spatial privé avant la fin de 2020.

En mai, SpaceX est devenue la première entreprise à lancer des astronautes sur la Station spatiale internationale (ISS). Cette mission, un vol d’essai connu sous le nom de Démo-2 , a envoyé Bob Behnken et Doug Hurley de la NASA au laboratoire en orbite pour un séjour de deux mois.

Puis, le mois dernier, la société d’Elon Musk a lancé Crew-1 , sa première mission opérationnelle d’astronaute à la station dans le cadre d’un contrat de 2,6 milliards de dollars avec le programme d’équipage commercial de la NASA. Crew-1 a transporté quatre vaisseaux spatiaux – Victor Glover de la NASA, Mike Hopkins et Shannon Walker et le Japonais Soichi Noguchi – à l’ISS pour un passage régulier de six mois.

Ces succès ont contribué à ouvrir la voie à un autre vol d’équipage commercial vers la station cette année, et à un autre très spécial à cela: la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a annoncé mercredi 23 décembre qu’elle avait, « pour le premier time ever », a délivré une licence spatiale commerciale spéciale au Père Noël pour une mission avec équipage à l’ISS.

Cependant, le Père Noël ne volera pas sur la capsule Crew Dragon de SpaceX. St. Nick voyagera à bord de « sa capsule spatiale StarSleigh-1 propulsée par le Rudolph Rocket », des responsables de la FAA écrit dans une déclaration . « La licence de mission comprend à la fois les opérations de lancement et de rentrée et se produira à partir d’un port spatial basé aux États-Unis. »

Ce port spatial n’est pas spécifié. Mais le Pacific Spaceport Complex en Alaska, qui a récemment accueilli la startup californienne Le premier vol spatial d’Astra , serait un choix naturel, étant donné sa proximité relative avec le pôle Nord.

Le Père Noël a visiblement visité l’ISS auparavant; sinon, les astronautes célébrant Noël sur le laboratoire en orbite n’auraient pas reçu des cadeaux . Mais comment il a fait ces voyages précédents n’est pas clair, car la licence nouvellement délivrée est la première licence commerciale que la FAA a donnée au Père Noël.

Par exemple, StarSleigh-1 – un engin mystérieux dont on sait peu de choses – a volé subrepticement jusqu’à la station les années précédentes? Le Père Noël est évidemment en possession d’une technologie très avancée, il est donc possible que la capsule dispose d’une sorte de système de camouflage. Et des visites sans licence à l’ISS ne seraient certainement pas hors de propos pour St. Nick, l’envahisseur de maison le plus habile et le plus accompli de l’histoire.

Ou peut-être que le Père Noël avait l’habitude de se ranger à bord de la NASA navettes spatiales et le vaisseau spatial russe Soyouz, les seuls véhicules avec équipage qui aient jamais visité l’ISS avant les missions pionnières de Crew Dragon cette année. (Les navettes ont été bloquées en 2011, Soyouz était jusqu’à récemment le seul taxi d’astronaute orbital disponible.) Aussi corpulent qu’il puisse être, le Père Noël peut glisser dans la plus étroite des cheminées, il n’est donc pas hors de question de se faufiler inaperçu dans le Soyouz à trois personnes.

La plupart du temps de livraison du cadeau du Père Noël cette veille de Noël, bien sûr, sera passé ici sur Terre. Comme toujours, vous pouvez suivre les progrès de l’elfe joyeux autour de notre planète via NORAD , le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord.