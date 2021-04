Le père (examen)

Le père est un drame émotionnellement impactant sur la vie avec la démence, mais il transcende les connotations du genre en dépeignant le trouble dans une perspective allégorique fascinante à la deuxième personne.

Contrairement au théâtre, le cinéma est une forme d’expression artistique qui permet la manipulation de la réalité. La scène est une construction d’ensemble et est limitée par les contraintes physiques d’un spectacle vivant. Le cinéma n’est pas limité par les lois de la physique. Les cinéastes peuvent facilement déformer nos perspectives afin d’invoquer la confusion ou encore explorer des idées qui seraient autrement impossibles à saisir facilement d’une manière non visuelle.

Le père est un cas intéressant de pièce de théâtre adaptée au cinéma, mais le format du film convient bien mieux au sujet que la scène. Mon expérience avec les films ludiques a été presque unanimement le contraire. Regardez les autres films prometteurs pour les Oscars de cette année qui ont été adaptés de la scène; Fond noir de Ma Rainey et Une nuit à Miami. Bien que les deux aient des intrigues inspirantes et émouvantes, ils ne fonctionnent tout simplement pas bien en tant que films. Les pièces de théâtre transférées au film sont statiques et étouffantes. Le pèreLa transformation d ‘un long métrage lui permet d’ ouvrir ses ailes et de voler.

Réalisé par: Florian Zeller

Écrit par: Florian Zeller, Christopher Hampton

Mettant en vedette: Anthony Hopkins, Olivia Colman

Date de sortie: 26 février 2021

Le père est ancré dans une performance fascinante de Sir Anthony Hopkins en tant qu’homme âgé (également nommé Anthony) qui est aux prises avec les derniers stades de la démence. Le film détaille sa relation avec sa fille et sa gardienne Anne, qui lutte avec la progression de sa maladie. Le film est très intime, plaçant le public dans la perspective d’Anthony plutôt que dans la normalité stable d’Anne. À travers l’interprétation d’Anthony, nous voyons la vie autour de lui se plier et se transformer et devenir de plus en plus chaotique et méconnaissable.

Je vais le dire d’emblée, l’intrigue de ce film est très décourageante, et c’est vraiment le cas. Ce n’est pas un film qui donne une tournure positive à quoi que ce soit, et il n’offre aucun conseil. Il reconnaît pleinement le trouble comme un pronostic absolument dévastateur et illustre à quel point il peut être destructeur non seulement pour la personne qui présente les symptômes, mais aussi pour les personnes qui en prennent soin. Il détaille les sautes d’humeur soudaines qui peuvent accompagner le trouble avec des détails surprenants. Je ne me souviens pas avoir regardé un film où j’ai vécu autant d’émotions différentes aussi rapidement que lorsque j’ai vu celui-ci. Cela vous met vraiment à l’épreuve, mais je dois dire que je suis content de l’avoir regardé.

Ce que le film fait, c’est vous rendre reconnaissant pour ce que vous avez. Habituellement, un film accomplit cette fête en nous montrant d’abord un personnage à son apogée, puis en le privant lentement de sa force vitale. De cette juxtaposition, ils apprennent leur leçon et jurent de faire mieux. Mais en Le père nous ne rencontrons jamais Anthony avant que les effets de la maladie ne ravagent son esprit. Nous ne vivons jamais la relation entre lui et sa fille. Au lieu de cela, nous avons ces petits aperçus de qui il était. Nous voyons un sourire subtil sur le visage d’Anne alors que les nuages ​​de son esprit se soulèvent momentanément. Mais c’est tout ce que nous voyons jamais; un simple aperçu de la vie meilleure qu’ils avaient auparavant.

En faisant allusion à ces moments tendres, le film donne au public la compréhension qu’Anthony n’a aucun souvenir réel de ce qui lui arrive. Nous ne savons pas s’il a pu faire la paix avec sa vie avant qu’il ne soit trop tard. Il continue de faire semblant d’être des personnes différentes et d’avoir des professions différentes. C’est tout un spectacle parce qu’il ne sait plus qui il est. Nous ne savons pas comment Anne s’est préparée à cette éventualité. Nous voyons juste les résultats bruts et non filtrés. Nous voyons la lutte quotidienne et les situations répétitives se répéter encore et encore. Nous voyons les frustrations et la colère de ne pas pouvoir contrôler la situation.

En soi, ce type d’expérience de visionnement serait éprouvant, et franchement beaucoup à surmonter. Mais le film a un truc dans sa manche pour rendre l’épreuve fascinante plutôt que pénible pour le spectateur. Le père met son spectateur dans le corps d’Anthony. Ce faisant, le manque d’informations de base fournies commence à prendre un sens. Le public ne sait pas plus qui est Anthony que lui. Toute la progression de l’intrigue tourne autour de lui, nous montrant comment nous percevons le monde de ses yeux, teinté de l’empêchement de la perte de mémoire.

Ce que nous voyons est un monde en constante évolution. Les choses que nous pensions savoir dans une scène sont différentes dans une autre. Les visages des gens changent. Nous oublions qui ils sont et quelle est leur relation. Le dialogue se répète, mais de manière nouvelle. Le plus impressionnant est la façon dont le film plie le temps. Il aura une scène qui fait mention de quelque chose qui s’est produit dans le passé, puis il dépeindra plus tard cet événement dans le futur, vous prenant au dépourvu. Les événements se répètent, mais nous ne savons pas si nous voyons quelque chose qui s’est déjà produit ou qui se reproduit.

L’expérience est spécialement conçue pour faire ressentir au spectateur la confusion d’Anthony. L’intrigue dégringole, mettant en valeur la progression de la maladie de manière subtile. Nous savons ce qui s’en vient, mais nous sommes tellement concentrés à essayer de comprendre ce qui se passe dans le présent que nous perdons la trace de notre situation. Juste au moment où le monde semble se stabiliser et que le public peut reprendre son souffle, il y a une autre ride ajoutée pour que tout soit à nouveau en désordre. Cela fait Le père un de ces films où il n’est pas nécessaire d’avoir une bonne compréhension de l’intrigue. L’aspect le plus important de celui-ci est simplement l’expérience de le regarder.

Plus que l’impact psychologique et émotionnel du scénario, la conception de la production est savamment chorégraphiée pour accentuer l’expérience de visionnage. Je dis chorégraphié parce que ça change si souvent. Chaque fois que le personnage quitte une pièce, il est ailleurs. Maquillage, coiffures, vêtements, accessoires, même l’éclairage change constamment. Cette évolution continue est ce qui rend la chronologie du film fluide. Nous ne pouvons pas prendre nos repères parce qu’il n’y a pas d’endroit à partir duquel nous pouvons créer une base de compréhension.

Au centre de tout se trouve la performance de Sir Anthony Hopkins. Il habite vraiment le rôle et lui donne la profondeur et la sincérité dont il a besoin. La façon dont il passe de l’émotion à l’émotion est transparente et ne se sent pas forcé ou artificiel. Avoir le personnage du même nom lui donne probablement une sensation plus personnelle, et cela se voit à l’écran. Il est tout aussi doué pour être un puissant perturbateur bruyant que pour un vieillard malade faible et vulnérable. La performance d’Olivia Colman est impressionnante pour une raison différente; sa retenue. Non pas qu’elle ait retenu quoi que ce soit, mais qu’elle illustre l’expérience de quelqu’un qui doit faire face à la condition de son père depuis très longtemps. Rien ne lui surprend, et cela l’a battue au fil du temps au point qu’elle n’a d’autre choix que d’abandonner.

Le film est tellement formidable dans la façon dont il transmet la maladie d’Anthony que je ne vois tout simplement pas comment la version scénique pourrait avoir à peu près le même impact. Les films qui traitent de troubles débilitants peuvent être très difficiles à regarder non seulement en raison du bilan émotionnel que cela peut avoir sur le spectateur, mais parce qu’ils ont tendance à être unidimensionnels. Nous n’avons pas d’autre choix que de nous concentrer sur la douleur et le chagrin. Le père est toujours un film émotionnellement éprouvant, mais la façon dont il raconte son histoire offre plus de profondeur. Cela semble plus personnel, comme si nous vivions directement les effets du trouble. Au fur et à mesure de sa progression, nous nous étonnons de la manière dont le film nous manipule. Il transcende les bases du visionnage de films pour devenir une interprétation étonnamment belle de la lutte.