Le père et le fils se sont affrontés en tant qu’entraîneurs dans le Final Four: «  All love!  »

La bonne nouvelle pour la famille Brooks est qu’une équipe du Texas avec Alvin Brooks dans son équipe d’entraîneurs est assurée de jouer dans le match de championnat de basket-ball masculin de la NCAA de cette année.

La mauvaise nouvelle pour la famille est qu’une équipe du Texas avec Alvin Brooks dans son équipe d’entraîneurs verra certainement sa saison se terminer lors de la confrontation finale des quatre samedi.

Ce sera père contre fils en demi-finale de la NCAA, car Alvin Brooks est entraîneur adjoint à l’Université de Houston, tandis que son fils, Alvin Brooks III, est assistant à l’Université Baylor. Ils s’affronteront à Indianapolis samedi avec un voyage au match de championnat sur la ligne.

Le jeune Brooks a célébré le moment spécial en famille en publiant une vidéo sur Twitter Mardi de lui étreignant son père et rayonnant de fierté.

« J’entraîne contre mes Pops @Coach_Al_Brooks dans le Final Four », a-t-il écrit. « Tous les jours, je dirais que j’ai hâte de voir ce que Dieu a en réserve. C’est un grand moment pour notre famille! #FinalFour. »

L’aîné Brooks a partagé le tweet de son fils, écrivant, « ALL LOVE! »

Brooks est assistant à Houston depuis 2010 après avoir été entraîneur-chef de 1993 à 1998, tandis que Brooks III fait partie du personnel de Baylor depuis 2016 après avoir commencé sa carrière dans les rangs des collèges juniors.

« Il ne m’a jamais poussé à pratiquer un sport du tout et m’a permis de grandir et de faire ce que j’aime faire », a déclaré Brooks III lors d’un appel Zoom avec des journalistes, selon l’Associated Press. « En fait, je n’ai jamais voulu être un entraîneur, donc il ne m’a jamais vraiment amené autant dans le gymnase parce qu’il voulait que je sois un enfant et que je l’apprécie de manière organique. «

Ce n’est pas la première fois qu’ils sont sur la touche opposée pendant un match, car Brooks III était auparavant assistant à Sam Houston State, qui a joué à Houston à plusieurs reprises.

Cependant, c’est de loin leur plus gros affrontement. Houston est dans son premier Final Four depuis la célèbre équipe « Phi Slama Jama » de 1984 dirigée par la légende de la NBA Hakeem Olajuwon. Les Cougars n’ont jamais remporté de titre de basketball masculin dans la NCAA.

Pendant ce temps, Baylor joue dans son premier Final Four depuis 1950 et n’a jamais remporté le tournoi.

Il est garanti que ce sera un billet chaud pour la famille Brooks, qui fait fabriquer des t-shirts à moitié rouges et à moitié verts pour montrer son soutien aux deux hommes, selon l’aîné Brooks.

« J’ai reçu beaucoup de SMS, beaucoup d’appels, et je suis sûr que vous aussi », a déclaré Brooks III à son père lors de l’appel Zoom. « Nous allons devoir comprendre comment nous ‘ va le faire fonctionner. «

Le voyage vers le Final Four est également un moment familial spécial pour l’entraîneur-chef de Baylor, Scott Drew. Il est le premier d’une famille d’entraîneurs en chef qui comprend son père, Homer, et son frère, Bryce, à entraîner dans un Final Four après près de 2000 matchs entraînés entre eux trois.

« Nous sommes juste ravis que l’un de nous soit arrivé là-bas », a déclaré Homer Drew à l’Associated Press mardi. « Cela a été merveilleux et mémorable. Scott est là depuis 18 ans et il semble qu’il vient d’y arriver. »

La confrontation entre Brooks et son fils intervient également dans une saison au cours de laquelle il y a eu un match historique entre le père et la fille des entraîneurs. En janvier, l’équipe féminine de basket-ball de l’armée, dirigée par l’entraîneur-chef Dave Magarity, a perdu deux fois contre le Collège de la Sainte-Croix, entraînée par sa fille, Maureen Magarity. On pense que c’est la première fois dans l’histoire du basketball féminin de Division 1 qu’un père et une fille se font face en tant qu’entraîneurs en chef.