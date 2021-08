Le père d’un marin tué qui a bercé un bébé afghan à l’aéroport de Kaboul : « Elle était mon héros »

Quelques jours seulement avant qu’elle ne soit tuée dans un attentat suicide à la bombe à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul en Afghanistan, le sergent Marine Sgt. Nicole Gee a utilisé une photo d’elle berçant un bébé afghan dans ses bras pour livrer un message simple : « J’aime mon travail.

Le père de Gee, Richard Herrera, a réfléchi au sacrifice de sa fille AUJOURD’HUI lundi après qu’elle ait été l’une des 13 soldats américains tués lors d’une attaque le 26 août, cinq jours seulement avant la date limite fixée par le gouvernement américain pour se retirer complètement d’Afghanistan.

« C’est mon héros », a déclaré Herrera à Erin McLaughlin depuis la maison familiale de Roseville, en Californie. « C’est une guerrière. »

Les militaires gardaient l’aéroport international Hamid Karzai alors que des milliers d’Américains et d’Afghans ont été évacués après la prise de pouvoir par les talibans.

Gee a partagé la photo touchante d’elle tenant le bébé sur Instagram le 20 août avec la légende « J’aime mon travail ».

Herrera a vu la photo pour la première fois à la télévision avant l’attentat à la bombe et s’était enflé de fierté en la partageant avec sa famille et ses amis. Moins d’une semaine plus tard, sa fille était partie. Elle avait 23 ans.

« Cela m’a brisé pendant un moment, et c’est comme une vague maintenant », a-t-il déclaré. « Les émotions sont de haut en bas. Cela m’a durement touché. »

Gee était l’une des deux femmes Marines tuées dans l’attaque, avec le Sgt. Johanny Rosario du Massachusetts. Le bon ami et colocataire de Gee, le Sgt. Mallory Harrison s’est souvenue de son « autre moitié » dans une publication sur Facebook le 27 août.

« Je ne peux pas tout à fait décrire le sentiment que j’éprouve lorsque je me force à revenir à la réalité et à penser au fait que je ne la reverrai plus jamais », a écrit Harrison. « Comment son dernier souffle a été pris en faisant ce qu’elle aimait – aider les gens – à HKIA en Afghanistan. Puis il y a eu une explosion. Et juste comme ça, elle est partie.

« Mon meilleur ami. 23 ans. Parti », a-t-elle poursuivi. « Je trouve la paix en sachant qu’elle a quitté ce monde en faisant ce qu’elle aimait. Elle était une Marine de Marine. Elle se souciait des gens. Elle aimait farouchement. Elle était une lumière dans ce monde sombre. Elle était ma personne. »

Un autre de ses collègues Marines, Michael Black, a partagé une autre photo touchante de Gee tenant un bébé afghan en souvenir d’elle sur Facebook.

« Cette photo dit tout du COEUR qu’elle avait! » il a écrit.

Des villes à travers l’Amérique ont honoré les 13 militaires qui ont été tués, du Massachusetts au Missouri en passant par la Californie. Beaucoup de ceux qui sont morts avaient une vingtaine d’années, à peine nés au moment des attentats du 11 septembre qui ont conduit à la guerre de 20 ans en Afghanistan.

Leurs morts sont pleurées alors que le président Joe Biden met en garde contre de nouvelles attaques avec la date limite pour le retrait américain d’Afghanistan qui se profile mardi. Biden et la première dame Jill Biden ont assisté dimanche à un événement en l’honneur des 13 personnes tuées alors que leurs restes retournaient aux États-Unis et rencontraient leurs familles.