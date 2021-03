Le père d’un engagement de 19 ans décédé après une fête de la fraternité

Le père d’un engagement de fraternité de première année décédé au cours du week-end a retenu ses larmes AUJOURD’HUI mardi en parlant du «trou dans son cœur» laissé par la mort de son fils.

Adam Oakes, 19 ans, étudiant à la Virginia Commonwealth University, a été retrouvé mort samedi matin après avoir assisté à une fête de fraternité hors campus.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

Le service de police de Richmond enquête sur sa mort. L’université et le bureau national de la fraternité Delta Chi, qui interdisent tous deux explicitement le bizutage, disent avoir suspendu le chapitre VCU. Les responsables de la police et de l’université n’ont pas confirmé si le bizutage était impliqué et ont publié quelques détails depuis que Oakes a été retrouvé insensible et déclaré mort sur les lieux samedi.

«C’est un trou dans mon cœur qui ne sera jamais guéri», a déclaré son père, Eric Oakes, en larmes.

La famille d’Oakes a déclaré qu’il assistait à une fête d’initiation pour savoir qui serait son grand frère dans la fraternité, et ils soupçonnent que l’événement impliquait du bizutage et de l’alcool.

« Nous voulons des réponses, vous savez. Nous méritons des réponses », a déclaré son père. « Adam mérite des réponses. »

« Nous pensons que cela fait partie du processus de bizutage, et nous pensons que cela est allé trop loin », a ajouté la cousine d’Adam Oakes, Courtney White.

La famille dit avoir été informée par des promesses qui ont assisté à la fête qu’Oakes a bu une grande bouteille de whisky Jack Daniels en une heure dans le cadre d’un processus d’initiation, puis s’est évanoui.

« Ils l’ont vérifié à minuit, il respirait et allait bien et de son côté, mais quand ils se sont réveillés, ils l’ont trouvé face contre terre sur le canapé », a déclaré White. « Et puis ils l’ont roulé. La moitié de son visage était violette, l’autre moitié non. »

Dimanche, le président du VCU, Michael Rao, a présenté ses condoléances à la famille d’Oakes.

Nous sommes navrés par la perte tragique de l’un des nôtres. J’offre mes sincères condoléances aux proches et aux amis les plus proches d’Adam. @VCU continuera à travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre locales au fur et à mesure que l’enquête se déroule. https://t.co/8VIzZ3qKYx – Michael Rao, Ph.D. (@VCUpresident) 28 février 2021

« Nous sommes navrés par la perte tragique de l’un des nôtres », at-il tweeté. « J’offre mes sincères condoléances aux proches et aux amis les plus proches d’Adam. @VCU continuera à travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre locales au fur et à mesure que l’enquête se développe. »

La mort d’Oakes survient après que 2020 a marqué la première année où il n’y avait pas eu de décès par bizutage depuis 60 ans, a déclaré le fondateur de HazingPrevention.Org à NBC News.

La mort de l’adolescent de 19 ans a rappelé des souvenirs douloureux aux parents de Timothy Piazza, un étudiant de Penn State âgé de 19 ans décédé après un rituel de bizutage à l’alcool en 2017.

« Quand j’ai vu les détails … ça a frappé un peu trop près de chez moi », a déclaré sa mère, Evelyn Piazza, AUJOURD’HUI mardi.

« Ces choses sont tout à fait évitables si les gens marchent et agissent comme il faut », a ajouté son père, Jim Piazza.

La famille d’Oakes a décrit Adam comme une « belle âme » et un gars « au grand cœur » qui aimait le sport, refusant une fois de se laver les mains après avoir défoncé l’un de ses joueurs préférés, la superstar de la NBA Kevin Durant.

« Je veux m’assurer que cela ne se reproduira plus jamais à aucun enfant, à aucune famille », a déclaré son père.