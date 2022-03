Le père de Tire Sampson a appris la mort d’ICON Park via une vidéo sur les réseaux sociaux

Après la mort de Tire Sampson, 14 ans, à ICON Park à Orlando, en Floride, il y a eu une vague de soutien en ligne ainsi que de nombreuses questions sur la façon dont la tragédie aurait pu se produire.

Parmi ceux qui se sont exprimés après la mort de Sampson, il y a des membres de la famille de Tire Sampson, y compris son père, Yarnell Sampson, qui a partagé l’horrible histoire de la façon dont il a appris la mort de son fils.

Le père de Tire Sampson a appris la mort de son fils grâce à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo horrible qui a depuis été en grande partie supprimée d’Internet, on pouvait voir Tyr tomber de son siège alors que la tour de chute ralentissait sa descente vers le sol.

Yarnell Sampson a partagé la douleur qu’il ressentait lorsqu’il a appris pour la première fois la mort de son fils de 14 ans, en disant: « J’ai eu l’impression que quelqu’un m’avait frappé si fort dans l’estomac. »

« Je viens de perdre, j’ai perdu, perdu le vent. Et la douleur derrière ça ne pourra jamais être enlevée, et désolé, je ne le reprendrai pas et pas d’argent, rien au monde pour remplacer le jeune homme. »

Tire était en voyage à Orlando, en Floride, avec ses amis lorsqu’ils se sont rendus dans un parc d’attractions, ICON Park.

Pendant qu’ils profitaient des différentes attractions, Tyre ne pouvait pas rejoindre ses amis sur la plupart des manèges en raison de sa taille. À 14 ans, Tire Sampson mesurait 6 pieds 5 pouces et pesait 340 livres, ce qui signifiait qu’il n’était pas autorisé à participer aux différents manèges du parc ICON pour des raisons de sécurité. Tous sauf un trajet.

Selon Yarnell, le personnel qui exploite la tour de largage a encouragé Tire à faire le tour en disant : « ‘Nous pouvons vous emmener, allez ! Monter!’ Personne d’autre ne lui a permis de monter dans le manège, alors je me demande ce qui s’est passé entre-temps et qui les a fait dire: « Allez, prends ce trajet! »

Ce devait être un moment de regret car la sécurité de Tyr était alors compromise.

« C’est juste triste, le brillant avenir d’un jeune homme lui a été enlevé à cause d’un manège, d’un parc d’attractions », a déclaré Yarnell.

Yarnell Sampson et d’autres cherchent des réponses.

À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qui a causé l’accident, mais il existe plusieurs théories en ligne.

Yarnell pleure la perte de son fils et veut des réponses plus que quiconque : « Je veux savoir ce qui est arrivé à mon fils. Je veux savoir pourquoi mon fils est dans un sac blanc, devant être renvoyé chez lui. Il s’y est promené. Pourquoi il ne peut pas rentrer ? Je veux des réponses de tout le monde. Qui tous étaient impliqués là-dedans ? »

