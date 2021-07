Le père de Suni Lee réagit à la médaille d’or de sa fille : « Je suis tellement fier d’elle »

Suni Lee a remporté la médaille d’or au concours multiple individuel de gymnastique féminine et personne n’est plus excité que son père, John.

« Il n’y a aucun mot qui puisse exprimer cela en ce moment », a-t-il déclaré à Al Roker et Craig Melvin lorsqu’il a appelé jeudi pour la 3e heure de AUJOURD’HUI depuis son domicile du Minnesota.

Il a dit que regarder l’événement était éprouvant pour les nerfs.

« Ma femme, tout le monde, toute la communauté est ici et ils retiennent tous leur souffle », a-t-il déclaré.

Suni Lee est le premier Américain Hmong à concourir et à remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques. Elle a obtenu un score de 57,44 pour remporter l’or, tandis que la Brésilienne Rebeca Andrade a terminé deuxième et Angelina Melnikova du Comité olympique russe a remporté le bronze.

John Lee a joué un rôle essentiel dans le développement de sa fille en tant que gymnaste, lui construisant une poutre d’équilibre qu’elle utilisait dans leur jardin.

« Ce faisceau est toujours là, dit-il.

« Je suis content de lui avoir construit cette poutre », a-t-il ajouté.

Que pense-t-il que sa fille ressentait à la suite de sa victoire?

« Je ne pense pas qu’elle puisse avoir de mots à exprimer non plus. Je pouvais voir dans ses yeux qu’elle pleurait, alors je sais qu’elle est excitée et heureuse et nous sommes si fiers d’elle.

John Lee n’a pas encore parlé à sa fille depuis qu’elle a remporté la médaille d’or, mais il sait ce qu’il veut lui dire quand il le fera. Il a aussi quelques mots en tête pour Simone Biles, qui s’est retirée du concours général individuel.

« Je vais lui dire que je suis si fier d’elle », a-t-il déclaré. « Je veux dire à son équipe que quoi qu’il arrive, vous la soutenez tous et je veux dire à Simone qu’elle est vraiment la CHÈVRE parce qu’elle laisse ma petite fille apporter la médaille d’or.