Le père de Sumit appelle Jenny parce qu’elle est plus âgée que lui

Sumit a essayé d’amener ses parents à accepter sa relation avec Jenny Slatten cette saison de Fiancé de 90 jours: l’autre voie. Mais le couple a repoussé à plusieurs reprises en raison de son âge. Et dans un épisode récent, le père de Sumit, Anil, a appelé Jenny parce qu’elle était plus âgée que lui.

Les parents de Sumit sur «90 Day Fiancé» | TLC / Youtube

Les parents de Sumit ont rencontré Jenny il y a des années

Plus tôt cette saison sur Fiancé de 90 jours: l’autre voie, Les parents de Sumit ont révélé que Jenny était venue rester avec eux en Inde en 2013. À l’époque, Sumit et Jenny leur ont dit qu’elle n’était qu’une amie qu’il avait rencontrée en ligne.

«Elle (Jenny) nous a dit qu’elle était son amie sur Facebook et qu’elle voulait visiter l’Inde», a déclaré Anil aux producteurs. «Elle veut vivre avec nous, j’ai dit:« D’accord ». Pendant deux, trois jours ou une semaine. »

«Je l’ai bien traitée», a ajouté la mère de Sumit, Sahna, après avoir révélé que Jenny était restée chez elle pendant quatre mois. «Je lui ai montré beaucoup d’amour.»

EN RELATION: « Fiancé des 90 jours: l’autre voie »: Sumit craint que sa femme ne porte plainte contre sa famille

Les stars du « 90 Day Fiancé » ont essayé de faire bénir ses parents

Quand Anil et Sahna ont découvert que Sumit et Jenny sortaient ensemble, ils étaient sous le choc. Et ils ont immédiatement désapprouvé en raison de leur différence d’âge. Et pendant que Jenny était en Inde, entretenant une relation à distance avec Sumit, ses parents l’ont poussé à un mariage arrangé.

Ce n’est que lorsque Jenny est retournée en Inde et a commencé à vivre avec Sumit qu’elle a appris son mariage. Et il semble qu’en même temps, Sunil et Sahna ont appris qu’il sortait toujours avec Jenny. Mais même après avoir poussé Sumit à un mariage raté, le couple a toujours insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas être avec Jenny.

«Ils ne veulent pas que vous soyez ensemble», a déclaré le frère de Sumit, Amit dans un épisode précédent de Fiancé de 90 jours: l’autre voie. «Je suis désolé pour cela, mais le plus important est le facteur d’âge entre vous les gars. Cela peut avoir un impact sur notre dignité, notre cercle social et la société. »

Dans ’90 Day Fiancé: The Other Way ‘, Anil appelle Jenny pour être plus âgée que lui

Jenny, 61 ans, et Sumit, 32 ans, ont une différence d’âge de 31 ans. Et selon Sahna, c’est la seule raison pour laquelle elle refuse de l’accepter.

«Je n’accepterai jamais Jenny», a-t-elle déclaré à Sumit plus tôt cette saison sur Fiancé de 90 jours: l’autre voie. «Si elle était plus jeune, je l’aurais volontiers acceptée chez moi. Oublie-la. Ce n’est pas ta vie. «

Et dans un épisode récent, Sumit s’est assis avec Anil pour planifier sa vie après son divorce. Mais quand il a évoqué l’idée d’épouser Jenny, son père l’a appelée pour être plus âgée que lui.

«Vous allez avoir une relation avec cette dame, qui est l’aîné de votre père, l’aîné de votre mère? Demande Anil à son fils. «Vous ne pensez pas que c’est mauvais. Vous ne pensez pas qu’il y a quelque chose qui cloche dedans?

Sumit dit à Anil qu’il comprend son problème avec leur écart d’âge. Et il souligne que son mariage avec une femme du même âge n’a pas fonctionné en sa faveur.

Mais il ne semble pas qu’Anil va changer d’avis. Les fans peuvent voir l’histoire de Jenny et Sumit continuer à se dérouler au fil de la saison.