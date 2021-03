Le père de Naya Rivera dit que Ryan Murphy n’a jamais créé le fonds universitaire promis à son fils

George Rivera a appelé Ryan Murphy sur ses « promesses non tenues » sur les réseaux sociaux.

Ryan Murphy est sous le feu des critiques après que le père de Naya Rivera, George Rivera, l’ait accusé d’avoir rompu ses promesses et de mentir.

L’année dernière (14 juillet), Joie les créateurs Ryan Murphy, Ian Brennan et Brad Falchuk ont ​​annoncé qu’ils allaient tous créer un fonds universitaire pour le fils de Naya Rivera, Josey, à la suite du décès tragique de Naya. Les trois d’entre eux ont publié une déclaration en l’honneur de Naya et ont affirmé qu’ils étaient «actuellement en train de créer un fonds universitaire pour le beau fils que Naya aimait le plus».

Cependant, maintenant, George Rivera s’est adressé à Twitter pour déclarer que Ryan n’avait pas créé le fonds du collège ni même l’avait contacté.



Le père de Naya Rivera dit que Ryan Murphy n’a pas créé à son fils le fonds universitaire qu’il avait promis. Image: Frazer Harrison / Getty Images, Dimitrios Kambouris / Getty Images pour Netflix

Hier (10 mars), George a répondu à un tweet sur le fonds universitaire que Ryan Murphy avait promis à Josey. Il a écrit: « Tout le monde doit savoir ce que Ryan Murphy a vraiment fait … ou n’a pas fait !!! Je suis sur le point de faire exploser cette histoire … et de m’assurer qu’il sait que je sais … »

George a ajouté: « Lorsque vous faites partie de l’élite hollywoodienne, certaines personnes traitent les autres comme » moins que « …. vocalisent un bon jeu, mais c’est aussi superficiel que les décors sur scène qu’ils créent. public, pour s’estomper avec le temps et les excuses …. même dans une tragédie inexplicable … «

Il a poursuivi: « Promesses non tenues ….. faux outrage …. gestes creux ….. pas d’appel téléphonique ».

George a également retweeté un fan qui a écrit: « M. Rivera, Ryan se révèle une fois de plus être une personne sans caractère, mais sachez que nous sommes avec vous et votre famille, naya était un être humain incroyable et tout ce qui est en notre pouvoir, nous allons vous aider en quelque sorte, comptez sur nous !! «

Tout le monde a besoin de savoir ce que Ryan Murphy a vraiment fait … ou n’a pas fait !!! Je suis sur le point de faire exploser cette histoire … et de m’assurer qu’il sait que je sais … – G. Rivera (@UserArtists) 10 mars 2021

Lorsque vous faites partie de l’élite hollywoodienne, certaines personnes traitent les autres comme «moins que» … vocalisent un bon jeu, mais c’est aussi superficiel que les décors sur scène, qu’ils créent. Les promesses faites en public, pour se faner avec le temps et les excuses …. même dans une tragédie inexplicable … https://t.co/EGyFJEllIl – G. Rivera (@UserArtists) 10 mars 2021

M. Rivera, Ryan se révèle une fois de plus être une personne sans caractère, mais sachez que nous sommes avec vous et votre famille, naya était un être humain incroyable et tout ce qui est en notre pouvoir, nous vous aiderons d’une certaine manière, comptez sur nous !! ! – gurgelzinha (@wankyla) 10 mars 2021

Aujourd’hui (10 mars), le représentant de Ryan Murphy a publié une déclaration à Divertissement ce soir. Il se lit comme suit: «Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan se sont engagés à financer et à créer un fonds universitaire pour son enfant par le biais du Naya Rivera Estate Trust, et ont eu des conversations répétées avec les exécuteurs testamentaires appropriés de sa succession.

Dans l’état actuel des choses, George n’a pas répondu à la déclaration. Nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour.

