Le père de Miley Cyrus pensait que Britney Spears pourrait faire de sa fille une strip-teaseuse

Miley Cyrus et Britney Spears sont toutes deux des icônes qui savent courtiser la controverse. Fait intéressant, Billy Ray Cyrus craignait que Spears ne fasse de sa fille une strip-teaseuse. Voici un aperçu de ce que Spears a fait pour déclencher cette réponse.

La vidéo de Britney Spears qui a déclenché une obsession chez Miley Cyrus

Cyrus et Spears avaient des arcs de carrière similaires. Les deux ont commencé sur des émissions Disney Channel impeccables avant de passer à une vie de succès pop et de scandales. Apparemment, Cyrus a commencé à s’inspirer dès son plus jeune âge. Selon Digital Spy, elle s’intéressait en particulier à l’une des vidéos de Spears.

« Mon père [Billy Ray Cyrus], Je me souviens quand le ‘[I’m] La vidéo de Slave 4 U ‘est sortie, il a secoué la tête et a dit: «Ma fille va devenir une strip-teaseuse, j’ai peur» parce que je voulais être sexy comme Britney », se souvient Cyrus. Selon The Independent, Cyrus a en outre discuté de sa réaction à la vidéo «I’m a Slave 4 U» sur un épisode de Alan Carr: Homme bavard.

«Je suis un esclave 4 U»

«J’étais obsédé par elle [‘I’m a Slave 4 U’] vidéo », se souvient-elle.« Ce fut la première secousse de tête que j’ai eue de la part de mon père lorsque la vidéo est sortie, alors que j’essayais de rejouer tout le film. Britney s’est déjà produite de l’autre côté de la rue de l’appartement de mon père au Canada – mais je n’avais aucun moyen d’y aller à ce moment-là, car j’essayais toujours de reproduire tout ce qu’elle faisait.

Pourquoi la vidéo de ‘I’m a Slave 4 U’ se démarque

Les préoccupations de Billy Ray sont intéressantes. La vidéo de «Je suis un esclave pour toi est assez risquée. Spears découvre son ventre et danse dans ce qui semble être un club ou un sauna. Quoi qu’il en soit, son visage était très en sueur. Ajoutez cela à une chanson qui semble faire allusion au grincement et au sadomasochisme et « I’m a Slave 4 U » devient aussi provocateur qu’un clip vidéo grand public peut l’être. Il est facile de voir la vidéo «I’m a Slave 4 U» comme prédécesseur des vidéos des chansons de Cyrus «We Can’t Stop» et «Wrecking Ball» en raison de sa nature sexuelle.

« Boulet de démolition »

Comment le public a réagi à « I’m a Slave 4 U »

Est-ce que « I’m a Slave 4 U » a autant résonné avec le public que chez Cyrus? La piste a atteint la 27e place du Billboard Hot 100. C’est loin d’être l’un des plus grands succès de Spears, d’autant plus qu’elle a dépassé le Billboard Hot 100 à plusieurs reprises.

Cependant, la performance graphique de «I’m a Slave 4 U» reflète l’état de la carrière de Spears autour de la sortie de son album. Britney. D’autres singles de l’album comme «Overprotected» et «I’m Not a Girl, Not Yet a Woman» n’ont pas non plus réussi à faire partie du top 40. Spears était encore une grande célébrité à l’époque, mais sa renommée a temporairement éclipsé son succès commercial. Cependant, alors que le public n’a pas apprécié «Je suis un Slave 4 U», cela a clairement eu un impact majeur sur Cyrus.