Le père de Lil Nas X répond aux commentaires homophobes de Boosie Badazz

AVERTISSEMENT : CONTIENT UN CONTENU INTÉRESSANT

Le père de Lil Nas X s’en est pris au rappeur Boosie Badazz après avoir fait des commentaires homophobes envers son fils.

C’est après que le chanteur de ‘Old Town Road’ a plaisanté sur Twitter qu’il avait sorti une nouvelle chanson avec Boosie, à laquelle le rappeur a riposté avec une série d’insultes homophobes.

Le message, qui a maintenant été supprimé par Twitter, disait: « ARRÊTEZ DE ME TROLLER F***** LOL UA ENTIER B**** JOUER AVEC UN GANGSTA SMH U PEUT CONTINUER À SUCER D*** N GETTIN F*** ** N VOTRE A **. »

Crédit : Twitter

Lil Nas a ensuite répondu en plaisantant à Boosie: « Je suis vraiment attristé. Je n’ai jamais été aussi mortifié de ma vie … » que « La chaîne Disney n’a pas encore joué ville d’Halloween tout ce mois d’octobre. »

Maintenant, le père de Lil Nas, Robert Stafford, est venu à sa défense dans ses histoires Instagram. Une capture d’écran de l’histoire a été publiée sur Twitter et disait :

« Comment diable êtes-vous un rappeur gangsta qui fait la promotion de la drogue, de la violence armée, de la dégradation des femmes et de la défonce chaque vidéo parlant de vous êtes pour les enfants, l’homme assit votre vieil homme en regardant le cul.

« Le match vous a dépassé », a-t-il ajouté. « Nous sommes de vrais Bankhead ici. Pas comme le gars qui le revendique. »

Lil Nas est devenu une figure de plus en plus influente dans la communauté LGBT. Il a été le premier artiste noir ouvertement gay à remporter un Country Music Association Award à l’arrière de « Old Town Road » en 2019.

Lil Nas X a également été récemment nommé avocat de l’année en matière de prévention du suicide par le Trevor Project.

Lorsqu’il a été honoré de cette distinction en septembre, il a déclaré: « La discrimination autour de la sexualité et de l’identité de genre est toujours très réelle, et notre communauté mérite de se sentir soutenue et totalement libre d’être elle-même.

« Je reçois souvent des messages de fans me parlant de leur lutte contre la dépression et les pensées suicidaires, et cela m’a fait réaliser que c’était quelque chose de plus grand que moi. Si utiliser ma voix et m’exprimer dans ma musique peut aider même un enfant qui se sent seul, alors tout cela en valait la peine. »

Il est clair que son père est très fier de son fils. Le 28 octobre, quelques jours après les commentaires homophobes à l’encontre de Lil Nas, Stafford a repris son histoire sur Instagram et a déclaré : » BIEN FAIT ! @lilnasx Je te regarde réaliser de grandes choses depuis longtemps. Tu l’as fait rien d’autre que faire de moi un PÈRE TRÈS FIER. Continuez à regarder vers l’avenir et à marcher dans ce que DIEU a pour vous. »