Le père de Lady Gaga qualifie le tir et le dognapping d’un «  acte dégoûtant  »

Le père de Lady Gaga, Joe Germanotta, dénonce le vol des deux bouledogues français de la pop star après qu’un homme armé a tiré et a frappé le promeneur de chien de la chanteuse mercredi soir.

Germanotta a déclaré vendredi à NBC News que « toute la famille est dévastée » après la « perte inattendue ».

«C’est un acte dégoûtant», a-t-il déclaré. «Si (les voleurs) écoutent, ne blessez pas ces chiens et rendez-les. Ils n’ont rien fait de mal.

Lorsqu’on lui a demandé comment Gaga se débrouillait pendant qu’elle tournait à Rome, Germanotta a déclaré: «Cela rend les choses encore plus difficiles.»

Il a dit que le promeneur de chien, qui n’a pas été publiquement identifié par les autorités, était «hors des soins intensifs» et qu’il «allait bien».

Un membre de la famille a identifié la victime de la fusillade comme étant Ryan Fischer, a rapporté NBC Los Angeles.

La police de Los Angeles a déclaré jeudi qu’un homme de 30 ans promenait trois des chiens de Gaga lorsqu’un inconnu lui a tiré dessus vers 21 h 40, heure locale, dans le pâté de maisons 1500 de North Sierra Bonita Avenue. Le promeneur de chien a été emmené au centre médical Cedars-Sinai, où il était stable jeudi soir, a annoncé la police.

Les autorités de la division des vols et homicides du département de police recherchent le tireur, qui, selon elles, a utilisé une arme semi-automatique et s’est éloigné des lieux avec deux des trois chiens dans une Nissan Altima blanche. Le troisième chien est en sécurité. La vidéo de la scène montre un officier tenant le bouledogue français noir dans une couverture et le mettant dans une voiture de police, selon NBC Los Angeles.

Gaga, de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, offre 500 000 dollars pour le retour des deux bouledogues français, Koji et Gustav, «sans poser de questions», selon deux sources proches de l’artiste lauréate d’un Oscar et d’un Grammy.

« Quiconque possède les chiens peut utiliser cet e-mail – [email protected] – pour récupérer la récompense », ont indiqué les sources.

Germanotta a réitéré ses appels aux suspects.

« Je vous en prie, ne blessez pas ces animaux. Laissez-les partir », dit-il.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.