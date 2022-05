Le père de Jimmy Carr demande que son fils soit déchu de son honneur à Limerick

Le père de Jimmy Carr exhorte le maire de Limerick, ainsi que le conseil municipal et du comté de Limerick, à reprendre le prix qu’ils ont décerné à son fils.

En 2013, la ville a décerné au comédien un prix Certificate of Irish Heritage ; il a été introduit en 2011 « pour reconnaître de manière officielle les descendants des générations précédentes de citoyens irlandais et pour donner une plus grande expression pratique au sentiment d’identité irlandaise ressenti par de nombreuses personnes dans le monde », selon le ministère irlandais des Affaires étrangères.