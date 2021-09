Le père de Gabby Petito dit qu’elle a « touché le monde » dans un message émotionnel

Le père de Gabby Petito a rendu un hommage déchirant à sa fille après que les autorités du Wyoming ont confirmé dimanche qu’un corps avait été retrouvé près du parc national de Grand Teton correspondant à la description de la femme disparue de 22 ans.

Les restes ont été découverts huit jours après que sa famille eut signalé sa disparition. Les enquêteurs effectuent d’autres tests pour s’assurer que le corps est bien celui de Petito et pour déterminer la cause du décès.

Son père, Joe, a partagé une photo de sa fille devant les ailes d’ange sur Facebook dimanche après l’annonce de la découverte d’un corps.

« Elle a touché le monde », a-t-il écrit.

Le frère cadet de Petito, TJ Schmidt, a également partagé une photo d’elle devant des ailes d’ange.

« Je ne sais même pas quoi dire », a-t-il écrit sur Instagram. « Je suis totalement perdu. Mon cœur est brisé #justiceforgabby. »

Joe Petito avait déjà exprimé son inquiétude de ne plus jamais revoir sa fille dans une interview avec Andrea Canning de « Dateline » sur NBC.

« Je ne sais pas si je peux gérer le fait de ne pas récupérer ma petite fille, de ne pas la retenir à nouveau », a-t-il déclaré.

Les souvenirs de la famille de Petito surviennent alors que les enquêteurs recherchent son fiancé, Brian Laundrie, 23 ans, qui n’a pas été vu depuis près d’une semaine.

Il a été nommé personne d’intérêt dans l’affaire par les autorités et a refusé de parler à la police, citant les conseils de son avocat. Sa famille a déclaré à la police le 17 septembre qu’il était parti faire de la randonnée dans une réserve faunique de Floride le 14 septembre et qu’il n’était jamais revenu.

La police a fait venir des drones et des chiens policiers au cours du week-end pour rechercher une blanchisserie dans la réserve Carlton de près de 25 000 acres au sud-est de Sarasota, en Floride.

La famille de Laundrie a publié dimanche une déclaration disant que « la nouvelle de Gabby Petito est déchirante » et qu’elle prie « pour Gabby et sa famille ».

Les parents de Petito ont signalé sa disparition le 11 septembre, soit 10 jours après le retour de Laundrie sans elle chez eux à North Port, en Floride, après un voyage en voiture à travers le pays. Les deux prévoyaient de visiter le parc national de Grand Teton à la fin du mois dernier, selon la mère de Petito.

Laundrie et Petito avaient l’air heureux et amoureux alors qu’ils documentaient bon nombre de leurs arrêts lors de leur voyage sur YouTube et Instagram en utilisant le hashtag #VanLife.

Cependant, le 12 août, la police de Moab, dans l’Utah, a répondu à un appel concernant une prétendue altercation physique entre le couple. Des images d’une caméra corporelle d’un officier montrent Petito disant qu’ils s’étaient battus. Laverie est également vu avec des égratignures sur son visage.

La police de North Port a également confirmé avoir interrogé une femme qui a déclaré dans une vidéo TikTok le 29 août qu’elle et son petit ami avaient pris un auto-stoppeur dont ils se sont rendu compte plus tard qu’il s’agissait de Laundrie. Elle a allégué qu’il leur avait offert 200 € pour un trajet hors du parc national de Grand Teton, mais qu’il était brusquement sorti de leur voiture, ce qui n’a pas été confirmé par la police.

Le FBI a continué de demander à toute personne ayant été en contact avec le couple ou leur véhicule de fournir des informations.