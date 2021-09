Le père de Britney Spears remplit une pétition pour abandonner la tutelle

Avec une action vraiment surprenante pour les partisans du mouvement virtuel « #FreeBritney », Jamie Spears, père de la chanteuse pop Britney Spears, après 13 ans d’exercice en tant que tuteur de sa fille, a déposé une requête devant la cour supérieure de la ville. Los Angeles de mettre fin définitivement à son poste.

Jamie Spears occupe ce poste depuis 2008 et au cours des deux dernières années a été la cible d’un examen public, notamment devant les fans de la chanteuse, qui ont souligné en juin dernier au tribunal que la tutelle à laquelle elle était soumise était « abusive ». » Cependant, Jamie aurait déclaré qu' »il n’y avait aucune raison » de retirer la tutelle de sa fille.

Un nouveau rapport de NBC News note que le père de Britney Spears s’est maintenant rangé du côté de sa fille pour mettre fin à cette tutelle, affirmant qu’il « a le droit de demander à ce tribunal d’examiner sérieusement si la tutelle n’est plus nécessaire ».

Le document révèle que Jamie a changé son point de vue sur la tutelle de Britney Spears, ce qui l’a peut-être aidée à traverser une crise majeure dans sa vie et à réhabiliter sa carrière. « Mais récemment, les choses ont changé. Mme Spears a maintenant parlé de sa frustration face au niveau de contrôle imposé par la tutelle et a demandé au tribunal de « récupérer sa vie ».

Jamie Spears a souligné que, si sa requête est approuvée, Britney n’aura pas besoin d’une évaluation psychologique pour pouvoir mettre fin à sa tutelle, ce dont la chanteuse avait exprimé son souhait en juin dernier lors de sa comparution devant le tribunal.

L’Associated Press rapporte que la pétition allègue que Jamie Spears a agi dans le meilleur intérêt de Britney au cours des 13 dernières années en tant que tuteur et qu’il ne souhaite que le meilleur pour sa fille et que si elle souhaite mettre fin à cette tutelle et croit qu’elle est capable de gérer sa propre vie, il pense qu’elle mérite cette opportunité. Matthew Rosengard, l’avocat de Britney Spears, considère cette pétition comme une grande victoire pour son client.