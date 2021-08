Le père de Britney Spears refuse d’être démis de ses fonctions de tuteur légal

Le père de Britney Spears aurait redoublé d’efforts pour rester le tuteur légal de la chanteuse avant la prochaine audience dans l’affaire. Et c’est que de nouveaux documents judiciaires ont été révélés (via Sky) où les avocats déclarent que Jaimie Spears a servi « fidèlement et docilement en tant que gardienne de l’héritage de sa fille, sans aucun défaut dans son dossier ».

Le père de Britney Spears a également souligné qu' »il n’y avait aucune raison » de le destituer. Cela survient juste un jour après que l’avocat du chanteur a envoyé une requête au tribunal pour pouvoir avancer la prochaine audience dans l’affaire controversée.

Britney Spears a récemment reçu la permission de choisir son propre avocat. Matthew Rosengart, son nouveau représentant légal, a lancé un nouveau travail de documentation contre Jamie Spears et ainsi pouvoir le révoquer de son poste de tuteur, qu’il occupait depuis 2008.

Spears a une nouvelle audience prévue pour le 29 septembre, mais Rosengart a demandé qu’elle se tienne le 23 août. Selon TMZ, Rosengart note que s’il n’est pas en mesure de modifier la date de l’audience, il a également demandé au juge d’envisager de suspendre l’accusation de Jamie Spears dès que possible.

Au cours du mois dernier, Britney Spears a fait un témoignage déchirant devant le tribunal, notant qu’elle voulait que son père soit inculpé pour abus de son rôle de tuteur légal. « Au lieu d’essayer d’enquêter sur mon comportement, je veux que mon père fasse l’objet d’une enquête », a déclaré la chanteuse après avoir pu engager son propre avocat après avoir reçu une défense juridique accordée par le tribunal.

Britney Spears a donné un témoignage grossier de 24 minutes, dans lequel elle a partagé sa frustration de ne pas pouvoir prendre une seule décision importante dans sa vie. « Cette tutelle permet littéralement à mon père de contrôler ma vie, c’est de la maltraitance et nous le savons tous », a-t-il déclaré.