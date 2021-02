Le père de Britney Spears perd sa cause pour avoir le contrôle exclusif de son domaine

Jamie Spears a perdu une contestation judiciaire pour avoir le contrôle total sur l’ensemble de la succession de sa fille, Britney.

En novembre de l’année dernière, la juge Brenda J. Penny a nommé Bessemer Trust en tant que co-conservateur du domaine de la pop star et a demandé au patriarche de la famille Spears de travailler avec le Trust.

Il a lancé une offre légale pour que cela soit annulé et le placer en charge des actifs et des investissements de Britney.

Un tribunal de Los Angeles a rejeté cette offre.

On a dit à Jamie de continuer à travailler avec Bessemer Trust, mais cela signifie qu’il ne pourra pas contrôler certains des aspects les plus importants de la vie de sa fille.

L’avocat de Jamie Spears, Vivian Thoreen, a publié une déclaration peu de temps après que l’affaire ait été classée.

« Mon client a hâte de travailler avec Bessemer pour poursuivre une stratégie d’investissement dans le meilleur intérêt de sa fille », a déclaré Thoreen dans un communiqué.

« Mon client Jamie Spears a exercé ses fonctions avec diligence et professionnalisme en tant que conservateur de Britney, et son amour pour sa fille et son dévouement à la protéger sont clairement évidents pour le tribunal. »

Cela ne veut pas dire que la question de la tutelle de Britney est terminée, loin de là.

La prochaine comparution devant le tribunal aura lieu le 17 mars et ce sera le moment de mourir.

Ce défi déterminera si Jamie Spears restera co-conservateur ou s'il lui sera demandé de renoncer à toute forme de contrôle sur la vie de sa fille.

Dans l’intervalle, Jamie Spears a pris un sévère pansement du petit ami de Britney.

Sam Asghari s’est inspiré de ses histoires Instagram pour se plaindre du père de son partenaire sur la question de la tutelle.

La publication Instagram intervient après que Sam a publié une déclaration à People soutenant le chanteur de 39 ans en tant que Encadrement Britney Spears le documentaire a atterri sur Hulu.

Il a déclaré: «Je n’ai toujours voulu rien d’autre que le meilleur pour ma moitié, et je continuerai à la soutenir en suivant ses rêves et en créant l’avenir qu’elle veut et mérite.