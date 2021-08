Le père de Britney Spears envisage de démissionner mais veut un « rachat public » – dans son dossier judiciaire de 13 pages

La dernière en date dans l’affaire de tutelle de Britney Spears est que son père, James « Jamie » Parnell Spears, envisage enfin de démissionner. Cependant, le document de 13 pages déposé par ses avocats attaque durement le nouvel avocat de sa fille et sa mère, Lynne Spears. Le dossier indique également qu’il sait qu’il n’obtiendra jamais le « rachat public » qu’il mérite.

Famille de Britney Spears : Jamie Spears, Bryan Spears, grand-père June, Jamie-Lynn Spears, Britney Spears et Lynne Spears | Kevin Mazur/WireImage

Le père de Britney Spears envisage de se retirer de sa tutelle

Le 12 août 2021, le père de Britney Spears a déposé des documents judiciaires indiquant qu’il prévoyait de se retirer de sa tutelle. En juin 2021, Britney a supplié la juge Brenda Penny de mettre fin à sa tutelle, citant les abus de son père, Jamie Spears. Le juge n’a pris aucune mesure ce jour-là; cependant, les choses ont lentement commencé à changer dans les jours et les semaines qui ont suivi. En juillet, le tribunal a accordé à Britney le droit de choisir son avocat.

L’icône de la pop a choisi Matthew Rosengart pour la représenter devant le tribunal, et il n’a pas tardé à demander au tribunal de suspendre Jamie Spears de son rôle de conservateur. Au début, le père de Britney ne voulait pas reculer. Cependant, quelque chose l’a fait changer d’avis, bien qu’il estime qu’il n’y a « aucune raison réelle de le suspendre ou de le retirer ». Jamie prévoit de résoudre les problèmes financiers concernant la tutelle, puis de se retirer.

Nuance importante dans les titres. Le père de Britney Spears a déclaré qu’il était prêt à se retirer… « quand le moment sera venu. » Ses avocats n’ont donné aucun délai pour le moment où cela pourrait se produire. https://t.co/Vy7tV1uxbF – Samantha Stark (@starksamantha) 13 août 2021

« Il est très discutable de savoir si un changement de conservateur à ce moment serait dans le meilleur intérêt de Mme Spears », lisent des documents judiciaires obtenus par le New York Times. « Néanmoins, même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt. »

Jamie Spears veut des éloges et une « rédemption publique »

Dans le document de 13 pages, les avocats du père de Britney Spears ont détaillé dans quelle mesure il n’était pas d’accord avec la décision de démissionner de son poste de conservateur.

« Si le public connaissait tous les faits de la vie personnelle de Mme Spears, non seulement ses hauts mais aussi ses bas, tous les problèmes de toxicomanie et de santé mentale avec lesquels elle a lutté, et tous les défis du Conservatoire, ils le feraient félicitez M. Spears pour le travail qu’il a fait, ne le diffamez pas », ont écrit les avocats. « Mais le public ne connaît pas tous les faits, et il n’a pas le droit de savoir, donc il n’y aura pas de rédemption publique pour M. Spears. »

Bien que Jamie ait accepté de démissionner, il tient à préciser qu’il n’en est pas content.

Le père de Britney Spears a mentionné Lynne Spears à plusieurs reprises dans les documents judiciaires

Tout au long des documents judiciaires, Jamie Spears a attaqué son ex-femme et la mère de Britney, Lynne Spears. Selon le rapport du Times, plus de la moitié du document critiquait Lynne.

Venez, les gars… venez !!!!! Nouveau avec une vraie représentation aujourd’hui… Je me sens GRATITUDE et BÉNI !!!! Merci à mes fans qui me soutiennent … Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi d’être soutenu par des fans aussi géniaux !!!! Que Dieu vous bénisse tous !!!!! pic.twitter.com/27yexZ5O8J – Britney Spears (@britneyspears) 15 juillet 2021

« Au lieu de critiquer M. Spears, Lynne devrait le remercier d’avoir assuré le bien-être de Mme Spears et d’avoir persévéré pendant des années de mandat nécessitant son attention 365/24/7, de longues journées et parfois des nuits tardives pour faire face à problèmes quotidiens et d’urgence », poursuit le document.

Les avocats de Jamie ont détaillé ce qu’il a fait pour subvenir aux besoins de sa fille jour et nuit ; cependant, il vit à travers le pays d’elle dans une caravane à Kentwood, en Louisiane. Son dossier judiciaire a largement critiqué à la fois le nouvel avocat de Britney et sa mère. Bien qu’il envisage de se retirer, les documents du New York Times n’ont pas fourni de délai.