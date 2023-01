Le PDG et co-fondateur de Netflix démissionne après 25 ans à la tête de l’entreprise

Reed Hastings a décidé de quitter l’entreprise qu’il a fondée, après 25 ans à la tête de Netflix

Roseau Hastingsl’un des co-fondateurs de Netflix et, jusqu’à hier, PDG de l’entreprisea annoncé sa démission du poste de PDG de la société après vingt-cinq ans associée à elle.

Il l’a fait en profitant de l’annonce des résultats trimestriels de Netflix, notant qu’à partir de maintenant, il y aura deux personnes en charge de la compagnie: ted sarandos, responsable du contenu chez Netflix ; Oui Greg Petersancien directeur des opérations.

Ce ne sera cependant pas la seule nouveauté au sein du conseil d’administration de l’entreprise. À partir de maintenant, bela bajaria sera le nouveau responsable du contenu de Netflix.

Hastings lui-même a confirmé que, bien qu’il quitte son poste de PDG de Netflix, il deviendrait président exécutif de la société, un poste que, selon ses propres termes, « des fondateurs comme Jeff Bezos ou Bill Gates décident d’occuper fréquemment » après avoir délégué ses fonctions de dirigeant principal de l’entreprise.

Ted et Greg sont désormais co-PDG. Après 15 ans ensemble, nous avons une excellente sténographie et j’ai tellement confiance en leur leadership. Deux fois plus de cœur, doublez la capacité de plaire aux membres et d’accélérer la croissance. Fier de servir en tant que président exécutif pendant de nombreuses années à venir https://t.co/oYc0laqMXQ — Reed Hastings (@reedhastings) 19 janvier 2023

Il explique en outre que Ted et Greg ont travaillé main dans la main avec lui au cours des quinze dernières années et sont donc plus que qualifiés pour diriger l’entreprise.

Votre décision de quitter l’entreprise intervient à un moment où Netflix subit de grands changements en raison, avant tout, de la baisse du nombre d’abonnés que l’entreprise tente d’inverser depuis des mois. Lors de son dernier appel aux investisseurs, Netflix a indiqué avoir 223 millions d’utilisateurs payants dans le monde, et entend augmenter ce chiffre avec des mesures telles que la verrouiller le partage de compte ou l’inclusion d’un nouveau plan moins cher avec des publicités.

