Le PDG d’Ozy Media, Carlos Watson, a déclaré que l’entreprise était toujours en activité: « C’est notre moment Lazare »

Ozy Media n’est pas mort malgré l’annonce initiale de sa fermeture la semaine dernière à la suite de rapports critiques sur ses pratiques commerciales, a déclaré lundi le PDG de la société à AUJOURD’HUI exclusivement.

« Nous allons ouvrir nos portes, nous faisons donc l’actualité aujourd’hui », a déclaré le PDG d’Ozy, Carlos Watson, à Craig Melvin de 45secondes.fr. « C’est notre moment Lazarus, si vous voulez, c’est notre moment Tylenol. La semaine dernière a été traumatisante, c’était difficile, déchirant à bien des égards. »

Le renversement de Watson intervient après qu’Ozy Media a annoncé le 1er octobre qu’il fermait l’entreprise, cinq jours seulement après qu’un rapport du New York Times a détaillé l’inconduite présumée de l’un des hauts dirigeants de l’entreprise lors d’une conférence téléphonique, ainsi que une surveillance accrue des pratiques commerciales de l’entreprise.

« Chez Ozy, nous avons la chance d’avoir une équipe remarquable de personnel dévoué », indique un communiqué du conseil d’administration de la société. « Beaucoup d’entre eux sont des journalistes de classe mondiale et des professionnels expérimentés à qui nous devons une immense gratitude, et qui sont de merveilleux collègues. C’est donc le cœur lourd que nous devons annoncer aujourd’hui que nous fermons les portes d’Ozy.

Watson dit maintenant que la décision a été annulée.

« À la fin de la semaine, nous avons suspendu les opérations avec un plan de fermeture », a-t-il déclaré. « Et pendant que nous passions du temps au cours du week-end, nous avons parlé à des partenaires publicitaires, nous avons parlé à certains de nos lecteurs, certains de nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos investisseurs.

« Je pense qu’Ozy fait partie de ce moment, et ça ne va pas être facile, et je pense que ce que nous faisons avec les newsletters, ce que nous faisons avec les émissions de télévision, les émissions de télévision originales, les podcasts et plus, je pense qu’il a sa place. »

L’annonce initiale d’une fermeture a semblé marquer une chute vertigineuse pour Ozy, qui avait levé des dizaines de millions de fonds d’investisseurs depuis sa création en 2013 en tant que société de médias destinée à un public plus jeune en mettant l’accent sur ses émissions YouTube.

Le rapport du chroniqueur médiatique du New York Times Ben Smith a cité quatre sources anonymes affirmant que le directeur de l’exploitation d’Ozy, Samir Rao, s’était fait passer pour un cadre de YouTube lors d’une conférence téléphonique le 2 février avec le géant bancaire Goldman Sachs, qui cherchait à investir 40 millions de dollars dans l’entreprise.

La voix de l’appel censé provenir de YouTube a parlé aux dirigeants de Goldman du succès d’Ozy sur la plate-forme en accumulant des vues et des dollars publicitaires, mais il s’agissait prétendument de Rao lui-même.

Les dirigeants sont devenus méfiants lorsque la voix a été altérée numériquement, et l’équipe de sécurité de YouTube a ouvert une enquête, selon le rapport. Google, propriétaire de YouTube, a contacté le FBI.

Watson a présenté des excuses à Goldman Sachs, puis a déclaré à Smith dans un e-mail que Rao avait une crise de santé mentale lorsqu’il aurait usurpé l’identité de l’exécutif de YouTube.

« Cela faisait partie d’un schéma consistant à tromper les investisseurs, les annonceurs, les médias, toutes sortes de personnes, sur ce qui se passait avec cette entreprise », a déclaré Smith sur MSNBC la semaine dernière.

Goldman Sachs et Rao n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de 45secondes.fr au sujet de l’appel téléphonique présumé. Google et le FBI n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur une enquête présumée.

Watson, 52 ans, ancien présentateur de MSNBC, a été le visage public de l’entreprise en tant que PDG et animateur d’un talk-show avec de nombreux invités de premier plan. La société était également connue pour les conférenciers de premier plan lors de son rassemblement annuel, « Ozy Fest ».

Watson a qualifié l’histoire du New York Times de « travail à succès » dans un tweet la semaine dernière.

« Le cœur brisé par le hit ridicule du NYTimes », Watson tweeté le 27 septembre. « Mais nous sommes forts et non découragés. Construire quelque chose de nouveau, de frais et de digne n’est pas pour les faibles. »

La société a également attiré Marc Lasry, un gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire et copropriétaire des Milwaukee Bucks, qui a démissionné de son poste de président d’Ozy Media la semaine dernière à la suite du rapport du Times.

Ozy Media n’a pas répondu à une demande de commentaire de 45secondes.fr sur sa fermeture annoncée.

Ceci est une histoire en développement, revenez pour les mises à jour.