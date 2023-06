Le PDG d’IMAX discute de la bataille entre Barbie, Oppenheimer et Mission Impossible

La programmation estivale de films à succès de cette année s’avère être l’une des plus fortes de ces dernières années, avec Greta Gerwig Barbiede Christopher Nolan Oppenheimeret de Christopher McQuarrie Mission : Impossible – À l’estime, première partie tous prêts à faire exploser les salles le mois prochain. Alors que le public du monde entier est sans aucun doute plus que ravi d’attraper au moins un de ces films, sinon les trois, une bataille tranquille s’est en fait déroulée dans les coulisses en ce qui concerne IMAX, la projection la plus convoitée pour les films à gros budget. Selon un rapport de Variety, le PDG d’IMAX lui-même, Rich Gelfond, a récemment parlé du troc secret en cours entre les trois superproductions, rivalisant pour obtenir des biens immobiliers de cinéma haut de gamme avant leurs dates de première, et comment il y a des gains et des pertes en jeu.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

En relation: Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One: À quoi s’attendre du film

Il est indéniable que les trois plus grands films de l’été ont un sérieux effet de levier derrière eux pour réserver les droits sur le nombre très lucratif, quoique limité, d’écrans IMAX dans les cinémas à travers le pays. Dans un coin, Gerwig’s Barbie s’annonce comme le film le plus rose de la décennie, après avoir épuisé l’approvisionnement mondial en peinture rose pour réaliser les décors spectaculaires vus dans les bandes-annonces.

Dans un autre coin se trouvent le réalisateur Christopher McQuarrie et Tom Cruise, la plus grande star d’action du cinéma moderne qui a récemment remporté le tour de la victoire avec Top Gun : Maverick, le successeur spirituel du film original des années 90 qui a volé bien au-delà de toute concurrence et a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, en grande partie grâce à son temps d’antenne IMAX. Maintenant l’avant-dernier film de la Mission impossible La franchise est sur le point de faire vibrer le grand écran, promettant certains des plus grands exploits du cinéma, y ​​compris la cascade la plus dangereuse jamais réalisée par nul autre que Cruise lui-même, bien sûr.

Enfin, il y a Christopher Nolan avec Oppenheimer, qui détient probablement la plus grosse carte en main. Nolan est depuis devenu l’un des réalisateurs les plus emblématiques et les plus aimés de l’industrie, loué pour sa capacité quasi mythique avec des effets pratiques et une narration exquise qui laisse rarement un seul fil en suspens. Mais surtout, il se consacre aussi farouchement à la construction de ses films au format IMAX. Beaucoup d’entre eux ont des séquences qui ont été tournées dans ce format, mais Oppenheimer s’impose comme son premier film entièrement tourné en IMAX 65mm, de la première image à la dernière.





Le choix difficile de Gelfond à faire entre trois films énormes

Image via Paramount

Alors que ces trois phénomènes à succès imminents ont beaucoup à apporter sur la table, et beaucoup en jeu également, il y a l’éléphant dans la pièce – le timing. Non seulement les trois films sont présentés en première le même mois, mais ils sont tous à un peu plus d’une semaine les uns des autres. Barbie et Oppenheimer les deux s’ouvrent exactement à la même date du 21 juillet, ce qui a conduit à des commentaires comiques en ligne de la part des cinéphiles, étant donné le contraste saisissant des deux films. Entre-temps, Mission : Impossible – À l’estime, première partie ouvre un peu plus d’une semaine plus tôt le 12 juillet, ce qui le place techniquement en tête du peloton mais toujours avec un compte à rebours, pour ainsi dire. L’écart extrêmement serré entre les films a conduit à de sérieux trocs dans les coulisses entre les réalisateurs et les distributeurs du film sur les 400 écrans IMAX convoités d’Amérique du Nord.

Cependant, il s’avère qu’Universal Pictures avait depuis longtemps cimenté un accord non conventionnel qui permet à Nolan Oppenheimer d’avoir le contrôle complet de l’empreinte IMAX du pays pendant les trois premières semaines. Tout cela s’est passé bien avant Dead Reckoning, première partie a travaillé sur tous ses retards liés au COVID pour finalement fixer une date officielle du 12 juillet. En plus de cela, les réalisateurs qui utilisent principalement la technologie IMAX dans leurs films se voient traditionnellement accorder au moins une fenêtre exclusive de deux semaines, donc Nolan était en avance du jeu dès le départ. Cela signifie également que Greta Gerwig Barbie, étant donné qu’il ouvre le même jour, ne sera pas du tout en IMAX. Pendant ce temps, malgré les tentatives répétées de Paramount d’adoucir l’accord pour Cruise’s MI7ils n’auront que des écrans IMAX pendant une semaine avant de devoir tous les abandonner pour Oppenheimer.

Le PDG d’IMAX, Rich Gelfond, qui est bien conscient de la situation, déplore qu’ils ne puissent pas rendre heureux tous les publics et réalisateurs lorsque de telles circonstances se produisent. Lorsqu’on lui a demandé par Variety où en sont les choses entre les deux Oppenheimer et MI : À l’estime, première partie:

«Je me sens triste d’une manière que nous ne pouvons pas accueillir tous. Je sais que ‘Mission : Impossible’ va être un très gros film… Nolan a une place spéciale dans le cœur d’Imax parce qu’il utilise nos caméras et nous fait la promotion. Il ne s’agit pas pour nous de dire sur quoi nous pouvons gagner plus d’argent. J’espère qu’après la course de « Oppenheimer », nous pourrons ramener « Mission ».

Cela signifie que Cruise pourrait récupérer ses droits IMAX pour MI7 avant la fin de son mandat dans les salles, mais seul le temps nous le dira. Quoi qu’il en soit, les trois films devraient sortir le mois prochain dans les cinémas du monde entier, alors assurez-vous de préparer tous vos billets.