Le PDG d’IMAX déclare que l’expérience de sortie de film Day-and-Date est terminée

Richard Gelfond, PDG de l’exploitant d’écrans IMAX, estime que l’expérience de sortie Day-and-Date pour les films à gros budget est désormais terminée. La déclaration de Gelfond vient dans le contexte de l’activité rentable et en forte reprise que la société avait au premier trimestre de 2022. Après une baisse en 2021, qui a vu des limitations continues sur les projections de théâtre et une faible fréquentation du public en raison de fermetures dans certains endroits, IMAX a enregistré un forte augmentation des projections de théâtre et de la collecte de box-office qui en découle au premier trimestre de cette année.

Selon The Hollywood Reporter, IMAX a divulgué 173,2 millions de dollars de recettes au box-office pour le premier trimestre, soit 57% de plus que les chiffres enregistrés en 2021 au cours de la même période. Gelfond a cité le retour des sorties phares comme Spider-Man : Pas de retour à la maison et Le Batman comme l’une des principales raisons de l’augmentation du chiffre d’affaires global de l’entreprise, qui a également augmenté de 55 % par rapport au premier trimestre de l’année précédente.

Gelfond a dit,

Je pense qu’à mesure que les films compétitifs sortent sur le marché, vous devriez voir le passage au premium en général et à Imax en particulier.

Parlant de l’appel des studios à sortir des films à gros budget en streaming l’année dernière, Gelfond a déclaré qu’il considérait cette expérience terminée et que les salles de cinéma reprenaient de l’importance.

Ils ont eu leur chance lors d’une menace existentielle pour l’ensemble de l’entreprise, et cela n’a pas fonctionné. C’est une expérience qui est terminée.

Il a en outre ajouté que même pour les studios, le modèle hybride de sortie de productions n’est plus une option principale et qu’à l’avenir, chaque studio passera à un modèle réservé au théâtre.

Nos partenaires des studios et des streamers nous ont dit sans équivoque qu’une fenêtre théâtrale est essentielle à leurs plans stratégiques pour l’avenir. Et ce contenu qui bénéficie d’un lancement en salle fonctionne bien mieux sur les plateformes de streaming et génère une plus grande valeur tout au long de la chaîne.

Gelfond a déclaré que les studios eux-mêmes ont réalisé que la sortie du jour et de la date prélevait une grande partie de leurs bénéfices et qu’avec le redémarrage du secteur du théâtre, cette prise de conscience affecterait leur décision.

C’est tout théâtral pour les studios. Je ne pense pas que vous verrez un modèle hybride ou de streaming pour un film à succès pour 2022 ou probablement au-delà. Les studios se rendent compte que c’est un modèle qui n’a pas vraiment fonctionné.

Avec Spider-Man : Pas de retour à la maison et Le Batman, les entreprises théâtrales ont établi la preuve concrète que le modèle traditionnel est bien plus rentable et viable dans l’industrie cinématographique. Malgré l’augmentation des cas d’Omicron, Pas de retour à la maison a fait des affaires massives en Amérique et dans le monde entier, tandis que Le Batmangagnant 750 millions de dollars, a normalisé les visites de théâtre pour le public qui s’était habitué à une expérience de visionnage à domicile pendant la pandémie.

Outre les superproductions hollywoodiennes, IMAX a également publié sept sorties locales dans différentes régions du monde. Le verrouillage actuel en Chine a apparemment affecté les chiffres prévus là-bas. D’autre part, l’Inde RRR du réalisateur SS Rajamouli a collecté plus de 150 millions de dollars au box-office mondial, devenant le troisième plus gros grossiste indien de tous les temps, faisant allusion aux prédictions de Gelfond pour l’avenir de l’industrie du théâtre qui tourne à droite.

Maintenant, dans les mois à venir, IMAX a une collection de contenu hautement viable à publier qui a une rentabilité élevée. Tandis que, Doctor Strange dans le multivers de la folie sur les écrans le 6 mai ; des films comme Jurassic World : Dominion, Top Gun : Maverick, et Année-lumière suivra dans les tentatives des cinémas de revitaliser les expériences de visionnage de films sur grand écran.





