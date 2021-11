Le PDG des Grammy défend la nomination de Marilyn Manson

Hier, lors de la révélation de la liste des nominés aux Grammy Awards, de multiples commentaires d’indignation ont été soulevés via les réseaux sociaux à l’occasion de la nomination de Marilyn Manson en tant qu’artiste collaboratrice sur « Donda », le dernier album de Kanye West qui figure également parmi les les favoris dans la catégorie « Album de l’année ».

Manson fait actuellement face à quatre poursuites pour abus sexuels, qui ont éclaté après que son ancienne partenaire, l’actrice Evan Rachel Wood, a partagé un témoignage détaillé de sa relation avec la chanteuse sur les réseaux sociaux en février dernier.

Malgré le fait que la figure de Manson soit tombée en disgrâce auprès du public, le responsable de l’organisation aux Grammy Awards a défendu sa nomination lors de la cérémonie qui aura lieu en 2022. Lors d’une conversation avec The Wrap, le PDG de The Recording L’Académie Harvey Mason Jr. a assuré que les prix « ne restreignent pas les personnes qui peuvent soumettre leur matériel pour examen ».

« Nous ne regardons pas les dossiers des gens, nous ne regardons pas leur casier judiciaire, nous ne regardons rien d’autre que la légalité de nos règles, et si leur enregistrement est éligible en fonction de la date et d’autres critères », a noté Mason Jr.. « Oui c’est vrai, ils peuvent être pris en considération ».

Le patron derrière les Grammys a souligné que s’ils peuvent contrôler les scènes, les spectacles pendant la cérémonie ou l’organisation du tapis rouge ou les personnes qui sont invitées à faire partie de l’événement. Mais « ils ne vont pas s’occuper de restreindre les gens pour qu’ils soumettent leur matériel à la décision des électeurs ».

Manson fait face à un procès d’Esme Bianco, actrice de la série « Game of Thrones » qui l’accuse de « traite d’êtres humains » et d’abus physiques et sexuels. En mai, Ashley Walters, une ancienne assistante du musicien, l’a poursuivi pour agression sexuelle et harcèlement criminel. Le procès du modèle Ashley Morgan Smithline est également ajouté sous des accusations similaires aux plaignants précédents.

Le dernier procès vient d’une femme dont l’identité est gardée anonyme. Malgré le fait que Marilyn Manson (de son vrai nom Brian Warner) souligne qu’il ne s’agit que d’une attaque coordonnée contre lui, le rockeur a perdu ses contrats avec son représentant, son label et les performances qu’il effectuerait à la télévision tout au long de 2021.