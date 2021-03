Le PDG de WhatsApp facture à Apple d’avoir rendu les choses difficiles pour eux en matière de confidentialité

Le PDG de WhatsApp, très critique envers Apple et Tim Cook.

La guerre entre Facebook et Apple est loin d’être terminée. Comme vous vous en souvenez bien, Apple a commencé avec iOS 14 pour forcer tous les développeurs à demander aux utilisateurs la permission de collecter leurs données et de les suivre à travers les applications installées sur leur iPhone ou iPad, quelque chose qui a honnêtement rendu Facebook très en colère au point de publier une vidéo «émotionnelle».

Et si le réseau social a été l’une des plus grandes victimes de ce changement de politique d’Apple, la prochaine « victime » est l’une des applications les plus utilisées dans le monde, curieusement également détenue par Facebook.

On parle de WhatsApp, dont le PDG a accusé durement Apple et ses nouvelles politiques. Qu’a t’il dit?

Le PDG de WhatsApp accuse Apple et Tim Cook

Comme on le lit dans Gadgets Now, Will Cathcar, PDG de WhatsApp, n’a pas manqué l’occasion lors d’une interview critiquer Apple et son PDG Tim Cook.

Pour Cathcar, les nouvelles politiques de confidentialité d’Apple sont discriminatoires. Comme indiqué, c’est le souhait d’Apple que les gens n’utilisent pas WhatsApp d’où tous les obstacles que la société de Cupertino met en place.

Selon les nouvelles étiquettes de confidentialité d’Apple, WhatsApp et Facebook Messenger sont les applications de messagerie qui collectent le plus de données auprès de leurs utilisateurs, surtout si nous les comparons à des concurrents directs tels que Telegram ou iMessage lui-même.

Après avoir fini de « craquer » tout ce qui a une pomme mordue comme logo, Cathcar a reconnu qu’il utilise un téléphone Android comme mobile principal car il veut utiliser l’appareil comme il le souhaite et non comme Apple l’oblige à l’utiliser.

Quoi qu’il en soit, la guerre entre Facebook et Apple s’intensifie. Mais nous n’allons pas non plus nier que nous ne nous réjouissons pas qu’une entreprise (même celle avec la pomme mordue) mette enfin un terme aux politiques de confidentialité abusives de Facebook.

Rubriques connexes: Technologie, WhatsApp

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂