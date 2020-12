Le PDG de WarnerMedia estime que la stratégie de HBO Max est financièrement avantageuse pour les cinémas

On a beaucoup écrit sur la décision de WarnerMedia de mettre l’intégralité de son ardoise théâtrale 2021 sur HBO Max pour le premier mois de sortie respectif des films, parallèlement à une sortie cinématographique mondiale. Dans une interview accordée à Deadline, le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a expliqué pourquoi cette méthode de distribution révolutionnaire est en fait dans l’intérêt des salles de cinéma.

«Nous pensons, et d’autres pourraient avoir une opinion différente, que c’est la façon de faire la chose la plus importante que nous pouvons pour la communauté de l’exposition théâtrale, qui est de leur fournir un flux constant de films et de films nouveaux et frais qu’ils peuvent compter. sur, et les consommateurs peuvent compter. C’est quelque chose qui nous appartient et qui continuera à l’être. «

Kilar soulève un point valable. Pour le moment, même si cela nuira certainement aux revenus des cinémas s’ils doivent rivaliser avec la diffusion à domicile de nouveaux films pendant qu’ils jouent dans les salles, cela nuira encore plus aux théâtres si tous les nouveaux films doivent être reportés de plusieurs mois. .

Le fait est que les chaînes de théâtre sont actuellement sous assistance respiratoire et qu’elles ont désespérément besoin de nouveau contenu à montrer dans les cinémas. Malheureusement, la plupart des grands studios ont reporté leurs films de plusieurs mois à un an. Au moins, avec le nouveau modèle de WarnerMedia, les salles de cinéma pourront générer des revenus dans les mois à venir, à commencer par la sortie de Wonder Woman 1984 dans les salles vers la fin de décembre. En fin de compte, Kilar a suggéré que la stratégie de publication radicalement modifiée de son entreprise était une réponse nécessaire à la façon dont les choses se passeront dans un avenir prévisible.

« Nous sommes au milieu d’un [global emergency], malgré que nous souhaitons tous que [it] disparaît extrêmement rapidement, comme un pansement qui se fait arnaquer. Toutes les personnes à qui nous avons parlé dans la communauté médicale suggèrent que cela persistera en termes de comportement des consommateurs et de situation médicale pendant un peu de 2021, voire de 2021. C’est le premier et le plus important contexte à dire. La raison en est que c’est ce qui a absolument façonné cette décision. Et pour arriver à votre question sur les finances, nous pensons que dans la situation actuelle, ce qui est très inhabituel, en ayant ce modèle de sortie – qui est un modèle hybride de théâtre et sur HBO Max pour le premier mois de la sortie du film – Nous pensons d’abord et surtout économiquement que c’est la bonne chose à faire pour les fans, c’est la bonne chose à faire pour l’exposition et la bonne chose à faire pour les talents, compte tenu des circonstances. «

Il sera intéressant de voir comment la nouvelle stratégie de sortie de Warner finira par affecter l’avenir de l’industrie cinématographique. La vérité est que le box-office de la prochaine liste de films à succès de Warner sera fortement diminué, tandis que leur nouveau service de streaming verra d’énormes gains alors que les fans affluent vers HBO Max pour regarder les films qu’ils attendent depuis près d’un an. Il reste à voir combien d’argent les théâtres parviennent à tirer parti du nouveau modèle de distribution. Cela a été signalé pour la première fois à la date limite.

