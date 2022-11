Le PDG de Warner Bros. Discovery espère faire plus de films Harry Potter avec JK Rowling

La Harry Potter La franchise est actuellement sur la glace et aucun nouveau film n’est actuellement en préparation, mais cela pourrait changer si le nouveau patron de Warner Bros. Discovery parvient à ses fins. David Zaslav a récemment abordé ce qui se passe avec Harry Potter lors de l’appel d’un investisseur jeudi, comme l’a rapporté THR. Alors que la société a réduit ses coûts au point d’annuler des films déjà terminés, les choses sont différentes avec Harry Pottercar le but est de faire revivre la série de films à un moment donné.





Comme l’a expliqué Zaslav, l’idée est de « se concentrer sur les franchises » à l’avenir. Cela peut également expliquer le retour récent d’Henry Cavill en tant que Superman dans la DCU, avec son Adam noir apparition le premier de nombreux projets prévus dans les travaux pour son homme d’acier. Zaslav a noté à quel point Superman et Harry Potter les films ont été dans le passé et ont suggéré qu’il y avait encore plus d’argent à tirer de ces puits.

« Nous allons nous concentrer sur les franchises. Nous n’avons pas eu de film Superman depuis 13 ans. Nous n’avons pas fait de Harry Potter depuis 15 ans. Les films DC et les films Harry Potter ont fourni une grande partie des bénéfices à Warner Bros. … au cours des 25 dernières années.

Au sujet de Harry Potter, cependant, il y a une condition que Zaslav a en place lorsqu’il s’agit d’aller de l’avant avec cette série de films. Il mentionne qu’il faudrait impliquer JK Rowling. Comme le dit Zaslav :

« Si nous pouvons faire quelque chose avec JK sur Harry Potter aller de l’avant.





La franchise Harry Potter reviendra-t-elle ?

La Bêtes fantastiques La série préquelle devait se composer de cinq films, mais le troisième volet, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, sous-performé au box-office. Il n’est actuellement pas prévu de faire un quatrième film et il n’est pas clair si le film sera jamais réalisé. Au milieu des performances décevantes de Les Animaux Fantastiques 3 avaient également été de plus en plus critiquées contre le créateur Harry Potter créateur JK Rowling avec beaucoup l’accusant de transphobie. Daniel Radcliffe et d’autres stars de la franchise ont condamné les commentaires de Rowling sur la communauté LGBTQ+.

Cependant, les dirigeants de Warner Bros. ont toujours soutenu Rowling malgré la controverse. Il y avait eu des spéculations selon lesquelles le studio se distanciait de Rowling après son absence de la réunion spéciale de HBO Max, mais elle a affirmé plus tard que c’était sa propre décision de ne pas y aller. Une déclaration publiée par Warner Bros. peu de temps après a également précisé qu’ils n’avaient pas coupé les liens avec Rowling.

« Warner Bros. a bénéficié d’un partenariat créatif, productif et épanouissant avec JK Rowling au cours des 20 dernières années », indique le communiqué. « Elle est l’une des conteuses les plus accomplies au monde, et nous sommes fiers d’être le studio qui apporte sa vision , personnages et histoires à la vie maintenant – et pour les décennies à venir.