Lancaster Golden Tan Maximizer - accélération du bronzage après soleil

Le légendaire soin Golden Tan Maximizer After Sun a été reformulé et encore plus doux pour la peau pour qu'il soit encore plus attractif et efficace. La Lotion Après Soleil Golden Tan Maximizer (125 ml) procure une sensation de fraîcheur après application, que ce soit sur le visage ou le corps. Les bienfaits sont une peau nourrie, hydratée et plus belle, un bronzage visible plus rapidement et qui dure plus longtemps. Formulé avec de l'huile végétale de buriti - l'ingrédient `` star '' actif des produits solaires Lancaster - le complexe Tan Activator stimule le processus de bronzage et soutient la production et la répartition uniforme de la mélanine dans la peau pour un bronzage brun doré, uniforme et durable.