Le PDG de Twitch a parlé des gros streamers qui vont sur Kick. Et il prétend être « excité » à ce sujet

Il y a eu de meilleurs moments pour Twitch. La plateforme de streaming traverse une période difficile. Les critiques de certaines de ses stratégies les plus controversées en termes de publicité pour le service et les décisions qui affectent négativement ses créateurs de contenu se multiplient. Et comme si cela ne suffisait pas, maintenant une autre plate-forme mange son toast. Cependant, malgré tout cela, force est de constater qu’un peu de concurrence fait toujours du bien, et tout indique que Dan Clancy, PDG de Twitch depuis mars dernier, sait ce dont la plateforme a besoin.

Et en parlant de Clancy, il a récemment participé à une interview avec le streamer Jake Lucky, où nous avons appris quelques faits intéressants sur la plateforme et ses créateurs de contenu. Clancy a notamment eu l’occasion de parler de Felix ‘xQc’ Lengyel et de son passage à Kick ainsi que de cette nouvelle plateforme. La vérité est que Clancy Est excité » que l’un des streamers les plus recherchés sur sa plateforme a signé pour Kick.

Les streamers partent, mais pas exclusivement

Rappelons-nous qu’il y a quelques jours, nous avons découvert que xQc et Amouranth ont signé un accord avec Kick commencer à diffuser sur cette plateforme. Bien que xQc ait rendu public le chiffre pour lequel il est allé à Kick (70 millions de dollars pour deux ans plus des incitations qui atteindraient 100 millions), Amouranth ne l’a pas encore révélé, bien que des sources proches assurent que le chiffre serait d’environ 30 ou 40 millions. dollars.

La chose la plus curieuse de toutes est que les deux ont signé un accord avec Kick qui continue de leur permettre de diffuser sur Twitch, donc c’est un contrat non exclusif. En effet, xQc a déjà eu l’opportunité de streamer sur Twitch après plusieurs shows sur Kick.

Compte tenu de cette situation, Dan Clancy a tenu à préciser qu’il est « enthousiasmé » par la décision de Felix et que les créateurs de contenu devraient pouvoir avoir la liberté de travailler pour plusieurs plateformes.

« Si vous me posez des questions sur Félix, je dirais que je suis excité pour Félix. Si vous regardez la situation dans laquelle il se trouve, il peut faire des choses que nos politiques ne lui permettent pas de faire. Cela lui donne la flexibilité et la liberté de explorer sa propre expression. créatif ».

Clancy voulait approfondir encore la possibilité pour les streamers de créer du contenu sur la plate-forme qu’ils jugeaient appropriée et d’adapter leur contenu en fonction de cette plate-forme.

« Je ne vais pas dire à quel streamer je parlais, mais un streamer qui a mentionné faire quelque chose sur YouTube en termes de match de catch ou quelque chose, où c’est comme, oui, vous devez être capable d’explorer et de comprendre quelle est la bonne plate-forme pour les bonnes choses. »

Ces derniers mois, Clancy a été très actif tant sur les réseaux sociaux que sur sa propre plateforme. En fait, le PDG de Twitch prend également le temps de faire des émissions en direct et de répondre à certaines questions que son chat fournit.

Kick utilise AWS IVS et cela signifie de l’argent pour Amazon

Clancy n’a pas seulement été interrogé par xQc et d’autres streamers concernant Kick. Et c’est que dernièrement, nous avons vu comment l’idée que Twitch pourrait aussi gagner de l’argent avec Kick s’est répandue grâce à l’utilisation des serveurs AWS.

Récemment, un ancien ingénieur d’Amazon admis sur Twitter ce coup de pied subventionnerait Twitch avec de grosses sommes d’argent pour pouvoir utiliser votre service de streaming. Cependant, Clancy n’est pas d’accord avec ces déclarations et a également tenu à répondre clairement à ce sujet :

« La réponse simple est que cela ne rapporte pas d’argent à Twitch. AWS ne fait pas partie de Twitch… IVS est un service AWS, il a été construit à partir de Twitch et Kick l’utilise en ce moment. En fin de compte, c’est le meilleur manière d’être compétitif et c’est ainsi qu’AWS fonctionne dans tous les secteurs d’activité. »

Alors tu pourrais dire oui Kick utilise le service AWS IVS et donc vous payez Amazon pour cela. Cependant, cela ne signifie pas qu’il profite directement à Twitch, ou du moins c’est ce que son propre PDG indique clairement. Après tout, presque toutes les entreprises qui dépendent des services cloud ont besoin d’AWS, d’Azure ou de Google Cloud.

