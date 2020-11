Le PDG de Take-Two ne pense pas que le modèle Xbox Game Pass est l’avenir du jeu vidéo

Malgré la montée en puissance de cette classe de services, Strauss Zelnick est sceptique quant à sa domination dans les années à venir.

Au cours des dernières années, il y a eu une tendance croissante à modèles d’abonnement. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’industrie du jeu vidéo, cette approche commerciale a pris encore plus d’importance, nous permettant d’apprécier d’autres initiatives réussies telles que Xbox Game Pass. Cependant, comme c’est souvent le cas lorsque de nouvelles fonctionnalités émergent dans n’importe quel secteur, il y a encore des gens sceptiques sur ce modèle, et parmi ceux-ci nous devons inclure Strauss Zelnick, le PDG de Prendre deux.

Faisant allusion à cela, lors des derniers rapports financiers de l’entreprise, l’exécutif a non seulement considéré que leurs jeux valent plus que les 70 euros qu’ils facturent pour eux mais, en outre, il se méfiait de la prévalence de ce système dans les années à venir. Selon ce que vous collectez Joueur PC, Zelnick mentionné que c’est « très sceptique quant au fait que les abonnements seront la seule ou la principale forme de distribution de divertissement interactif« de la même manière qu’il a renforcé la vision précédemment déterminée de la société selon laquelle les jeux devraient être plus chers dans la prochaine génération.

« Ensuite, etIl est peu probable que les abonnements supplantent les ventes directes de jeux vidéo en tant que principal modèle commercial« , a-t-il défini. Cependant, il est clair que les entreprises aiment Microsoft Oui Ubisoft continuera à parier sur des modèles du style de Xbox Game Pass Oui Ubisoft +, il sera donc éventuellement confirmé si le PDG de Prendre deux est faux ou si, à défaut, il a raison.

